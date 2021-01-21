Соединенные Штаты должны в целом подсвечивать весь переговорный процесс по ситуации на Донбассе. Роль Америки – обеспечивать поддержку, в том числе и Европы, и создавать условия при которых Путин все-таки захочет решить действующие проблемы.

Однако сейчас глава Кремля этого точно не делает. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Суспільному".

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"Это для него (Путина – 24 канал) не слишком острый конфликт, который является способом давления на украинскую власть, чтобы отдалять Украину от Европы", – отметил он.

По словам американского политика, чем дольше это длится без последствий, меньшую цену Путин за это платит. А задача Соединенных Штатов постоянно доказывать, что Россия платит цену за свои действия и та цена растет, поэтому есть повод договариваться о чем-то другом.

Главная роль будет оставаться за Францией и Германией. Привлечение Америкой конкретного человека может заставить США как-то влиять на Россию,

– объяснил он.

Курт Волкер также рассказал, что конкретно по урегулированию конфликта на Донбассе США отсутствовали более года. Это является несчастливым следствием импичмента, который не изменил политику Америки, но уменьшил ее вовлеченность.

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Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины отметил, постоянно существовала такая тенденция, в частности со стороны Европы, что обе стороны должны согласиться на компромисс, будто есть равная ответственность сторон.

Я всегда был сторонником позиции, что война идет исключительно на украинской территории, никаких боев на территории России нет. Украина не захватывала Россию, это последняя захватила украинские территории и конфликт продолжается на них,

– подчеркнул он.

И добавил, что огонь нарушается преимущественно со стороны, которую контролирует Россия. Украина же просто реагирует и в большинстве случаев не начинает стрелять сама.

Волкер отметил, что структурно конфликт на Донбассе не изменился. Поэтому нужно, чтобы Соединенные Штаты вернулись к разговору. Но Германия и Франция должны максимально четко сформулировать ответственность России, которая ведет войну и контролирует силы на украинской территории.

"Я все-таки думаю, что если бы мы были более едины в том, что делают союзники, есть шансы, что Россия будет обращать на это больше внимания", – подытожил он.

Обратите внимание! Российско-украинская война на Востоке продолжается с 2014 года. Сначала Россия оккупировала украинский Крым, а затем начала боевые действия на Донбассе. С июля 2020 года в ОРДЛО действует режим прекращения огня. Впрочем, пророссийские боевики его постоянно нарушают.