В Киеве 20 марта состоится акция протеста против заключения Сергея Стерненко. Возле метро Крещатик собирают титушек, которые будут провоцировать активистов.

Журналисты, которые проходили мимо станции метро, выразили беспокойство собранием мужчин, которые были одеты в темную одежду.

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Диалог между журналистами и титушками

На вопрос представителя СМИ, являются ли мужчины участниками протестов, один из титушек ответил: "Нет, мы не участники протестов".

В разговор мгновенно вмешался другой злоумышленник, он начал откровенно хамить журналисту, применяя нецензурную лексику.

Ни один из присутствующих так и не смог адекватно объяснить, почему находится именно возле Крещатика перед акциями в поддержку активиста Сергея Стерненка.

Людей призвали сообщать о провокациях

В телеграм-канале "Самозащита" призвали граждан быть осторожными, а обо всех случаях провокаций сразу сообщать.

Стерненка осудили: что надо знать

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к более 7 годам заключения с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения депутата с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.

Сам Сергей ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением.

В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины.

19 марта Приморский суд Одессы отказал в ходатайстве о немедленном освобождении активиста из-под стражи.



Что стоит знать о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала