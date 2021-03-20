Для провокаций активистов: возле Крещатика заметили титушек перед акцией за Стерненко – видео
В Киеве 20 марта состоится акция протеста против заключения Сергея Стерненко. Возле метро Крещатик собирают титушек, которые будут провоцировать активистов.
Источник:Ukrainian News Channel
Журналисты, которые проходили мимо станции метро, выразили беспокойство собранием мужчин, которые были одеты в темную одежду.
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Диалог между журналистами и титушками
На вопрос представителя СМИ, являются ли мужчины участниками протестов, один из титушек ответил: "Нет, мы не участники протестов".
В разговор мгновенно вмешался другой злоумышленник, он начал откровенно хамить журналисту, применяя нецензурную лексику.
Ни один из присутствующих так и не смог адекватно объяснить, почему находится именно возле Крещатика перед акциями в поддержку активиста Сергея Стерненка.
Людей призвали сообщать о провокациях
В телеграм-канале "Самозащита" призвали граждан быть осторожными, а обо всех случаях провокаций сразу сообщать.
Стерненка осудили: что надо знать
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к более 7 годам заключения с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения депутата с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.
- Сам Сергей ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины.
- 19 марта Приморский суд Одессы отказал в ходатайстве о немедленном освобождении активиста из-под стражи.
Что стоит знать о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала
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