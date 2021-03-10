В сети разгорелся новый скандал, связанный с ТікТок. Луцкие школьники снимали видео, в котором танцевали и топтались на могилах. Вероятно, дети хотели больше просмотров.

Кроме того, школьники фотографировались с портретами мертвых людей.

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На видео, обнародованном в сети, видно, как дети под музыку вылезают на могилы. Они танцуют и топчутся ногами.

Смотрите видео танцев на могилах (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика):