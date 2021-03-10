Хотели просмотров в тиктоке: Луцкие школьники станцевали на могилах – видео
В сети разгорелся новый скандал, связанный с ТікТок. Луцкие школьники снимали видео, в котором танцевали и топтались на могилах. Вероятно, дети хотели больше просмотров.
Источник:"Таблоїд Волині"
Кроме того, школьники фотографировались с портретами мертвых людей.
Кстати "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет": чем опасен новый челлендж в тиктоке
На видео, обнародованном в сети, видно, как дети под музыку вылезают на могилы. Они танцуют и топчутся ногами.
Смотрите видео танцев на могилах (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика):
Школьники извинились
Правда, потом оба школьника записали видео, на котором извинились. Они признали свою ошибку и заявили, что им стыдно. Дети пообещали больше такого не делать.
Извинение детей, смотрите видео:
Скандалы в ТікТок: коротко
- В городе Боярка две подруги-лицеистки выпили по 40 таблеток "Дротаверина". Девочки, вероятно, приняли участие в челендже из тиктока "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". В результате 13-летняя девочка умерла, ее 12-летняя подруга оказалась в больнице.
- Хотя специалисты из киберполиции рассказали, что пока не обнаружили в тиктоке этот челлендж.
- Блогер с ником maybe_lizaaaaa в грубой форме заявила, что не любит украинский язык. Девушка сказала, что ее раздражает украинский и она даже не будет общаться с человеком, который на нем разговаривает.
- Еще одна блогер Таисия Онацкая на аллее Небесной Сотни в Киеве назвала Россию своей любимой страной. Со временем блогер стала жаловаться на якобы угрозы от украинцев. Однако россияне призывали ее ехать "к нам, в Рашку".
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