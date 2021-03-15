Для подозреваемого в убийстве Марийки Борисовой будут просить пожизненное
Прокуратура и следствие будут настаивать на пожизненном заключении подозреваемого в убийстве 7-летней Марийки Борисовой из Херсонщины. Сейчас его взяли под стражу без права внесения залога.
Источник:Департамент уголовного розыска
Следствие продолжается, однако правоохранители отметили, что однозначно будут просить пожизненного лишения свободы.
Важно убийство 7-летней Марии Борисовой: все, что известно
Жаль, что жизнь ребенку это уже не вернет,
– заметили следователи.
Что известно о подозреваемом
- В жестоком убийстве девочки подозревают ее односельчанина, 63-летнего мужчину.
- По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, генетические экспертизы установили обоснованную причастность злоумышленника к убийству ребенка.
- Правоохранители пришли к злоумышленнику, когда тот пытался совершить самоубийство, хотел перерезать вены. Однако ему успели оказать медицинскую помощь.
- Кроме того, предполагаемый убийца жил неподалеку от семьи Марийки и был другом ее отца.
- 15 марта суд избрал меру пресечения подозреваемому. Его взяли под стражу до 12 мая без права внесения залога.
Подозреваемый в убийстве / Департамент уголовного розыска
Убийство Марийки Борисовой: что известно
- Девочка пропала 7 марта. Нацгвардейцы, полицейские и волонтеры искали ее в течение нескольких суток.
- 11 марта тело Марийки нашли в полиэтиленовом мешке в сарае.
- Предварительно, ребенка задушили, а также могли изнасиловать – на ней нашли волосы половых органов.
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