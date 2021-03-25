Евгений Шевченко, которого обвиняют в причастности к "частной военной компании", заявил, что подозрение СБУ было для него большой неожиданностью. По его словам, все выдвинутые обвинения являются ложными.

Шевченко рассказал, что правоохранители уже пол года фиксируют каждый его шаг, прослушивают телефон и устанавливают камеры и оборудование в машине. Он убежден, что если бы выдвинутые обвинения были правдивыми, то его бы уже давно могли задержать.

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По словам Шевченко, он удивлен и несколько взволнован из-за ситуации, которая возникла вокруг этого дела. Однако он заметил, что чувствует себя спокойно, ведь его вины нет.

Для меня это было шоком, потому что эти обвинения, которые я там прочитал, являются какой-то чепухой,

– подчеркнул он.

Шевченко также заявил, что СБУ должна предоставить в суде хотя бы какие-то доказательства его причастности к делу, ведь в подозрении их не было.

Сотрудничество с НАБУ

Шевченко отметил, что на самом деле не прекращал деятельность с НАБУ. В частности, на протяжении последних 4 – 5 месяцев он был вовлечен в проведение определенных следственных действий, которые осуществляли в рамках негласных розыскных действий.

По его мнению, именно из-за этого на него и "напали", ведь атаки на НАБУ продолжаются.

"Возможно, когда СБУ наблюдала за мной, то узнала о цели расследования, в я кому я принимал участие, и не хотела допустить его реализацию, – предположил Шевченко.

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Что пытались изъять во время обысков

По словам Шевченко, СБУ искала у него товары военного назначения и незарегистрированное оружие. Однако он отметил, что оружие, которое хранится в его сейфе, является законным.

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С чем может быть связано дело

Все обвинения Шевченко связывает с фильмом о якобы срыве спецоперации с вагнеровцами. Он отметил, что был первым человеком, который публично заявил об этом и обвинил в государственной измене главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"Интересно, что следствие СБУ в отношении меня начали через несколько недель после этой информации, а обыски и подозрения – после моего интервью Bellingcat. Вряд ли это совпадение", – заявил он.

Справка. Журналисты Bellingcat работают над документальным фильмом о вероятном срыве операции по задержанию боевиков охранной фирмы "Вагнера" в Беларуси.

Детали о деле Шевченко и Семенченко: смотрите видео

Дело Семенченко и Шевченко: коротко