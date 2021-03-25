Для меня это было шоком, – Шевченко о подозрении в деле "частной армии"
Евгений Шевченко, которого обвиняют в причастности к "частной военной компании", заявил, что подозрение СБУ было для него большой неожиданностью. По его словам, все выдвинутые обвинения являются ложными.
Источник:24 канал
Шевченко рассказал, что правоохранители уже пол года фиксируют каждый его шаг, прослушивают телефон и устанавливают камеры и оборудование в машине. Он убежден, что если бы выдвинутые обвинения были правдивыми, то его бы уже давно могли задержать.
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По словам Шевченко, он удивлен и несколько взволнован из-за ситуации, которая возникла вокруг этого дела. Однако он заметил, что чувствует себя спокойно, ведь его вины нет.
Для меня это было шоком, потому что эти обвинения, которые я там прочитал, являются какой-то чепухой,
– подчеркнул он.
Шевченко также заявил, что СБУ должна предоставить в суде хотя бы какие-то доказательства его причастности к делу, ведь в подозрении их не было.
Сотрудничество с НАБУ
Шевченко отметил, что на самом деле не прекращал деятельность с НАБУ. В частности, на протяжении последних 4 – 5 месяцев он был вовлечен в проведение определенных следственных действий, которые осуществляли в рамках негласных розыскных действий.
По его мнению, именно из-за этого на него и "напали", ведь атаки на НАБУ продолжаются.
"Возможно, когда СБУ наблюдала за мной, то узнала о цели расследования, в я кому я принимал участие, и не хотела допустить его реализацию, – предположил Шевченко.
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Что пытались изъять во время обысков
По словам Шевченко, СБУ искала у него товары военного назначения и незарегистрированное оружие. Однако он отметил, что оружие, которое хранится в его сейфе, является законным.
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С чем может быть связано дело
Все обвинения Шевченко связывает с фильмом о якобы срыве спецоперации с вагнеровцами. Он отметил, что был первым человеком, который публично заявил об этом и обвинил в государственной измене главу Офиса Президента Андрея Ермака.
"Интересно, что следствие СБУ в отношении меня начали через несколько недель после этой информации, а обыски и подозрения – после моего интервью Bellingcat. Вряд ли это совпадение", – заявил он.
Детали о деле Шевченко и Семенченко: смотрите видео
Дело Семенченко и Шевченко: коротко
- Служба безопасности Украины 24 марта 2021 года объявила о прекращении деятельности "частной военной компании".
- Евгению Шевченко и Семену Семенченко, которые являются ее основателями, объявили о подозрении.
- В частности, их подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России. Это происходило вне таможенного контроля.
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