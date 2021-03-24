В Украине нужно сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо вакцинировать не менее 70% населения.

Нужно брать пример со стран-лидеров в вакцинации, в частности из Израиля и Великобритании. Такое мнение в эфире высказал председатель комиссии по биобезопасности Совета нацбезопасности и обороны Сергей Комисаренко.

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Формирование коллективного иммунитета

По его словам, эти государства завершат вакцинацию в начале или к середине лета.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу, надо вакцинировать не менее 30 миллионов,

– отметил Комиссаренко.

Он отметил, что Украине нужно было бы завершить вакцинацию в 2021 году. Поэтому необходимо вакцинировать не менее, чем 100 тысяч человек в день (а еще лучше 150 – 200 тысяч человек).

Заметим! Иммунизация населения против коронавируса началась 24 февраля 2021 года.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Вакцинации нет альтернативы

"Наши люди должны понять, что вакцинации нет альтернативы", – заметил академик. Прививка, как он сказал, является единственной мерой борьбы с распространением вируса.

Как сформировать коллективный иммунитет от коронавируса: смотрите видео

Комиссаренко также рассказал, что есть примерно 7 или 8 платформ, на которых создают вакцину. CoronaVac создали по классической технологии. Несмотря на то, что она не является очень современной, к ней должно быть высокое доверие.