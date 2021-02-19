Невечный логотип: для Чернобыльской зоны отчуждения создали официальный бренд – фото
Известное украинское креативное агентство Banda Agency разработала официальные бренд и логотип для Чернобыльской зоны отчуждения. Логотип, как и сама Зона отчуждения, невечный. Его дизайн будет меняться с каждым годом, вплоть пока не исчезнет совсем.
Источник:Banda Agency
Бренд представили 19 февраля в Киеве. За разработку логотипа взялось креативное агентство Banda Agency, которое работало над брендингом Ukraine Now.
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Идея невечного логотипа
За основу логотипа приняли форму поверхности реактора, с которого все началось. С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования лого – 2064 год. Именно тогда Чернобыльскую электростанцию полностью выведут из эксплуатации.
Мы решили создать брендинг Зоны отчуждения, чтобы привлечь внимание к исчезновению мест памяти. Потому что хотим, чтобы люди успели увидеть все вживую. Увидеть и изучить важный урок: каждое действие имеет последствие,
– заявили разработчики агентства.
Невечный логотип Чернобыльской зоны отчуждения / Фото Banda Agency
Новая визуальная система, изменяясь каждый год, дает возможность сочетать прошлое и будущее в одном пространстве. Поэтому, трансформируя Чернобыль, важно также усиливать коммуникацию и изменять визуальное восприятие Зоны отчуждения, отметили участники презентации.
Специалисты Other Land и Orient Web Development создали новый сайт Чернобыльской зоны. Его основная идея также заключается в пересечении времен: прошлого, настоящего и будущего. Благодаря ему пользователи могут путешествовать во времени.
Презентация невечного логотипа: смотрите видео
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