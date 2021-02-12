Каждая новость из России откликается украинской рефлексией. А каждая рефлексия – спором о том, нужна ли она. Часть аудитории выступает за информационную девственность. Люди пишут о том, что им не интересна Москва.

Источник: "Грані правди" на 24 канале

Они отказывают российской повестке в праве на присутствие. Их можно понять, ведь еще недавно Украина жила в орбите российской реальности. Граница была виртуальной и ее приходилось угадывать. Повестка обеих стран напоминала сиамских близнецов.

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7 лет назад все изменилось. Вторжение запустило эмансипацию, которая запустила поиск идентичности. Мы не они – они не мы. Сперва Украина отвыкала реагировать на российские новости о самой себе. Теперь – призывает игнорировать все, что происходит в стране-агрессоре.

Но в том и штука, что ключевое слово во всем этом – страна-агрессор. Если мы хотим понять, стоит ли нам следить за происходящим в России, то есть очень простой проверочный вопрос. А именно: зависит ли судьба одной страны от судьбы другой?

Судьба Москвы не зависит от проблем в Киеве

Потому что российское внимание к украинским событиям сложно объяснить рационально. Судьба Москвы никак не зависит от масштабов проблем в Киеве. Даже если представить, что в Украине воцарился хаос, победил Медведчук, а страна свалилась в пике – это никак не изменит российское будущее.

Отечественный кризис может сказаться лишь на:

готовности запада поддерживать нашу страну;

украинской устойчивости и курсе гривны;

нашей стабильности и качестве жизни.

Но все это не будет иметь последствий для российской реальности. Потому что украинской армии нет в Ростовской области, а бюджетные деньги Киев не тратит на дестабилизацию российских регионов.

Что бы ни происходило в Украине – это не примирит Москву и Вашингтон. Не ослабит подозрительность Варшавы и Вильнюса. Не изменит стоимость нефти и не прекратит насилие Кремля над российскими гражданами. Россия и дальше продолжит душить инакомыслие, бросать в тюрьмы несогласных и вмешиваться в дела других государства.

Единственный мотив для российского обывателя следить за украинскими новостями – это эмоции. Злорадство, мстительность. Только они могут заставлять его мечтать о танковых клиньях, оккупационных администрациях и прочих политических скелетах из советского шифонера.

Но даже если все это торжество безумия сбудется – оно никак не изменит российскую реальность.

Российское будущее будет рождаться совсем из иных вещей:

внутриэлитных конфликтов и экономической нестабильности;

низового недовольства и борьбы центра и регионов;

лояльности силовиков и масштаба санкций;

сокращения бюджетной кормушки и борьбы за ресурсы;

социальной напряженности и процесса поиска виноватого.

Из всего того замкнутого круга ошибок, по которому российская власть водит страну, так и не сумевшую избавиться от имперских фантомных болей.

Почему Украине стоит следить за событиями в России

И именно поэтому для Украины есть смысл всматриваться в российскую повестку. Не в поисках примера для подражания и не в силу комплекса второсортности. Для Киева есть смысл следить за происходящим в России лишь потому, что украинская реальность зависит от российской.

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Вся нынешняя украинская реальность родилась из стремления Москвы отреагировать на Майдан. В этом смысле украинское внимание к российским событиям довольно инструментально: чем дешевле нефть, тем меньше у России ресурсов.

Чем больше насилия на улицах, тем ниже готовность запада вести с Россией бизнес.

Арест Алексея Навального для Киева важен не карьерой российского оппозиционера. Он важен уровнем санкционного давления запада. Силовой разгон митингов меряется не эмпатией к оппозиции, а судьбой российских газопроводов.



Задержания во время митинга в поддержку Алексея Навального / Фото РБК-Россия

Нарочитые призывы игнорировать новости из РФ ничем не отличаются от полного растворения в российской повестке. В таком поведении нет равнодушия – есть лишь его имитация. Громкость призывов к слепоте не тянет на показатель внутренней свободы. Скорее наоборот.

Внимание Украины к российским событиям может и должно быть вполне рациональным. Потому что украинское будущее напрямую зависит от того, что происходит в стране-агрессоре. Оно зависит от российской устойчивости. От российской монолитности.

Наше будущее зависит от величины вызовов, с которыми сталкиваются Кремль и его обитатели. И в этом главное отличие нашего интереса к российским новостям от того упорного рвения, с которым судьбу Украины обсуждает российский телевизор.

Их будущее от нашего не зависит никак. От слова совсем.