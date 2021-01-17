Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что главной целью перехода сферы услуг на украинском является внедрение культуры общения на государственном языке. Он убежден, что говорится об уважении друг к другу, а также к государству.

О том, что меняется для заведений сферы услуг и почему гражданам не стоит волноваться, Александр Ткаченко рассказал в своем фейсбуке.

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Кого касаются введенные изменения

Министр культуры отмечает, что введенные изменения не касаются всех украинцев и их быта. Мол, прежде всего это об объектах хозяйствования:

магазины,

кафе,

рестораны,

автозаправки,

аптеки,

другие предприятия, в частности онлайн-магазины.

Кроме того, именно на украинском языке должна предоставляться информация о товарах и услугах. Здесь говорится о меню, ценниках, билетах, инструкциях, маркировку и тому подобное.

Могут ли оштрафовать посетителей?

Вовсе нет. Новые правила касаются работников сферы услуг и именно их за отказ говорить на украинском могут оштрафовать. Зато посетители могут общаться на том языке, на котором им удобнее.

Как это будет работать

Персонал заведений из сферы услуг должен общаться с клиентами на украинском языке по умолчанию. То есть сначала работник должен обращаться к посетителю на украинском.

Если же посетителю удобнее общаться на любом другом языке – английском, русском, польском и прочее – то по его просьбе и при условии знания этого языка работник может оказывать услуги другим языком.

Кроме того, министр культуры уверяет, что штрафы за нарушение новых правил не является самоцелью. Накладывать просто так их никто не будет, а только в том случае, если докажут, что работник отказал в предоставлении услуг на украинском языке.

Как граждане в быту вы имеете право продолжать общаться на том языке, который вам более удобный. Только теперь, зайдя в заведение, обязательно слышать именно "Витаю!" Поэтому лелеем язык и уважение друг к другу,

– резюмировал Александр Ткаченко.

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