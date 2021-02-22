Для того, чтобы финансировать программу "Большого строительства" создадут государственное акционерное общество. Оно будет управлять инвестициями.

Такую информацию сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков. Об этом он рассказал во время форума "Украина-30. Инфраструктура".

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Он отметил, что Государственный дорожный фонд не обеспечивает потребность финансирования для обновления, нового строительства и содержания сети дорог.

Источники дополнительного финансирования

Среди доступных источников дополнительного финансирования:

внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков;

государственно-частные партнерства;

кредитные средства под государственные гарантии.

По его словам, с 2020 года "Укравтодор" начал привлекать деньги под государственные гарантии.

Однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которые в Украине пока отсутствуют,

– объяснил Кубраков.

Цель финансового учреждения

Поэтому в агентстве выбрали механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации. Для того, чтобы управлять инвестициями, создают государственный фонд – акционерное общество (АО) в структуре "Укравтодора". Это финансовое учреждение сможет:

► формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций;

► создавать совместные предприятия;

► привлекать институциональных инвесторов.

Что такое "Большое строительство"?

Президент Украины и правительство анонсировали совместный проект "Большое строительство" в 2019 году. Его цель – построить объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект воплощают за бюджетные деньги, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов и деньги из COVID-фонда. Президент Украины и правительство анонсировали совместный проект "Большое строительство" в 2019 году. Его цель – построить объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект воплощают за бюджетные деньги, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов и деньги из COVID-фонда.

Стартовый капитал АО составляет почти 3 миллиарда долларов. Цель – перевести его под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатывают в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР.