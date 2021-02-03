Для блокировки СМИ Медведчука воспользовались решением Рады от 2018 года, – СМИ
В основе решения СНБО о введении санкций против пророссийских каналов ZIK, NewsOne и 112 лежит решение Верховной Рады еще от 2018 года. Основанием для введения ограничений тогда должны были стать проверки СБУ.
Источник: телеграм-канал Сони Кошкиной
Служба безопасности Украины якобы затянула с проверкой, поэтому санкции не ввели.
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Указ Рады от 2018 года
По словам журналистки, с соответствующей инициативой в парламенте выступила партия "Народный фронт", а тогдашний спикер Рады Андрей Парубий подписал обращение в Совет нацбезопасности и обороны.
Верховная Рада просила ввести санкции против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 и NewsOne. Соответствующее решение приняли 4 октября 2018 года. Согласно приложению к постановлению, санкции должны были касаться 7 компаний:
- ООО "Ариадна ТВ",
- ООО "Новый формат ТВ",
- ООО "ТВ Выбор",
- Телерадиокомпании "112 ТВ",
- ООО "Лидер ТВ",
- ООО "Партнер ТВ"
- ООО "Новости 24 часа".
Кошкина объяснила, что санкции не ввели из-за предстоящих выборов: "Банковой не с руки было с уважаемыми людьми ругаться". Так, решение приняли только 2 февраля 2021 года.
Что известно о блокировании медведчуковских каналов
СНБО ввела санкции против официального владельца каналов 112, Zik и Newsone Тараса Козака. На самом деле эти СМИ контролирует кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Телеканалы уже заблокировали в эфире. Сами же они заявляют, что санкции – это " политическая расправа со стороны президента Владимира Зеленского".
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