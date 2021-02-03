В основе решения СНБО о введении санкций против пророссийских каналов ZIK, NewsOne и 112 лежит решение Верховной Рады еще от 2018 года. Основанием для введения ограничений тогда должны были стать проверки СБУ.

Источник: телеграм-канал Сони Кошкиной

Служба безопасности Украины якобы затянула с проверкой, поэтому санкции не ввели.

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Указ Рады от 2018 года

По словам журналистки, с соответствующей инициативой в парламенте выступила партия "Народный фронт", а тогдашний спикер Рады Андрей Парубий подписал обращение в Совет нацбезопасности и обороны.

Верховная Рада просила ввести санкции против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 и NewsOne. Соответствующее решение приняли 4 октября 2018 года. Согласно приложению к постановлению, санкции должны были касаться 7 компаний:

ООО "Ариадна ТВ",

ООО "Новый формат ТВ",

ООО "ТВ Выбор",

Телерадиокомпании "112 ТВ",

ООО "Лидер ТВ",

ООО "Партнер ТВ"

ООО "Новости 24 часа".

Кошкина объяснила, что санкции не ввели из-за предстоящих выборов: "Банковой не с руки было с уважаемыми людьми ругаться". Так, решение приняли только 2 февраля 2021 года.