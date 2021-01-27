Легендарный американский режиссер Дэвид Линч поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, которое тот отмечал 25 января. Пожелал всего наилучшего – и лично Зеленскому, и всей Украине.

Источник: 24 канал

Такой шаг Дэвид Линч решил сделать, ведь и Владимир Зеленский ранее поздравил режиссера с днем ​​рождения. 20 января легенда мирового кинематографа праздновал 75 лет.

К теме Зеленский еще принимает поздравления от мировых лидеров: что пожелали Санду, Эрдоган и Алиев

О чем говорил Линч в поздравлении Зеленского

Видеозапись поздравления Линча выложила в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В посте она отметила, что "январь богат на дни рождения великих людей – Владимира Зеленского и Дэвида Линча".

Дэвид Линч в видео говорит следующее:

"Уважаемый президент Зеленский Я очень благодарен за ваше поздравление в мой день рождения. Поэтому сегодня, 25 января 2021, я хочу вернуть этот приятный жест, и пожелать вам очень счастливого дня рождения. Вам и всей Украине – всего наилучшего! Мир! "

Кто такой Дэвид Линч? Кинорежиссер, музыкант, художник и актер из США Дэвид Линч больше всего знаменит своими фильмами ужасов.



Линчу удавалось создавать уникальную атмосферу сюрреализма, жуткие образы, а еще и окружать все это идеальным дополнением в форме неповторимой музыки.



Фильмы Линча (например, "Человек-слон", "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв" и другие) не собирали большие кассы, но стали культовыми и легко узнаваемыми.