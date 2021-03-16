Діти не живуть разом, – мама 8-річної блогерки прокоментувала стосунки дочки з хлопцем
Мати Мілани Маханець прокоментувала стосунки своєї 8-річної дочки з 13-річним хлопцем. Жінка заявила, що готує доньку до кар'єри моделі. Крім того, запевнила, що дівчинка не живе разом зі своїм хлопцем.
Источник:"Сегодня"
Дар'я Маханець нарешті відреагувала на скандал, який спалахнув навколо її 8-річної дочки Мілани.
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Що про скандал каже Дар'я Маханець
Мені є, що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні (16 березня – 24 канал) ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати й далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинили,
– зазначила Дар'я Маханець.
Жінка планує також звертатися в кіберполіцію для того, аби вона вжила заходів щодо "тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію".
За словами Даші, її дочка активно займається блогерством. "Вона – блогер-мільйонник, модель. До її життя є великий інтерес", – зазначила мати.
Діти не живуть разом
Крім того, жінка прокоментувала інформацію про те, що її дочка начебто живе разом з 13-річним хлопцем.
Це дуже викривлена інформація. Дитина у сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом з Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Чи не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали,
– пояснила Дар'я.
Вона також додала, що її дочка не знає про "скандальну інформацію, яка публікується в соцмережах".
"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають", – підсумувала Маханець.
Жінка сподівається на розвиток дочки саме в модельній сфері.
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Скандал з блогерами-дітьми Маханець і Пай: основне
- 8 річна Мілана Маханець – модель та блогерка у соцмережах Instagram та Likee. А ще дівчинка зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм.
- Хлопець та дівчина на своїх сторінках в інстаграмі публікують фото, на яких цілуються, обіймаються та лежать у ліжку.
- На це вже відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ.
- Після цього поліція відкрила кримінальну справу через стосунки дітей.
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