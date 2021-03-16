Мати Мілани Маханець прокоментувала стосунки своєї 8-річної дочки з 13-річним хлопцем. Жінка заявила, що готує доньку до кар'єри моделі. Крім того, запевнила, що дівчинка не живе разом зі своїм хлопцем.

Дар'я Маханець нарешті відреагувала на скандал, який спалахнув навколо її 8-річної дочки Мілани.

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Що про скандал каже Дар'я Маханець

Мені є, що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні (16 березня – 24 канал) ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати й далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинили,

– зазначила Дар'я Маханець.

Жінка планує також звертатися в кіберполіцію для того, аби вона вжила заходів щодо "тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію".

За словами Даші, її дочка активно займається блогерством. "Вона – блогер-мільйонник, модель. До її життя є великий інтерес", – зазначила мати.

Діти не живуть разом

Крім того, жінка прокоментувала інформацію про те, що її дочка начебто живе разом з 13-річним хлопцем.

Це дуже викривлена інформація. Дитина у сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом з Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Чи не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали,

– пояснила Дар'я.

Вона також додала, що її дочка не знає про "скандальну інформацію, яка публікується в соцмережах".

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають", – підсумувала Маханець.

Жінка сподівається на розвиток дочки саме в модельній сфері.

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