Діти-блогери Маханець та Пай "зникли" з інстаграму
В інстаграмі 27 березня зникла сторінка 8-річної блогерки Мілани Маханець. Напередодні дівчинка поскаржилася шанувальника на соціальні служби.
Источник:24 канал
Наразі невідомо: Маханець сама видалила свою сторінку чи її заблокували представники інстаграму.
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Окрім того, 27 березня зник з мережі і "коханий" Маханець – 13-річний Паша Пай.
Мілана Маханець зникла з соцмережі / Скриншот зі сторінки Маханець
Паша Пай зник з інстаграму / Скриншот зі сторінки Пая
Ще 26 березня Маханець опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі допис зі скаргою на працівників соціальних служб. Ті начебто забороняють їй спати в одному ліжку з мамою.
Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше,
– заявила Маханець.
Скандал з блогерами-дітьми Маханець і Пай: головне
- У березні 2021 року дитячий омбудсмен Микола Кулеба вже звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС через "стосунки" українських блогерів: 8-річної Мілани Маханець та 13-річного Паші Пая.
- Свій "роман" діти-блогери яскраво демонстрували у соціальних мережах.
- Згодом мама дівчинки зізналася, що "стосунки" розігрували заради піару.
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