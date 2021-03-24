Руководитель Конституционного Суда Александр Тупицкий в течение 3 месяцев отстранен от работы. По нему ведут несколько уголовных расследований, но он не хочет покидать должность.

Конституционный Суд продолжает пребывать в тупике. Однако в марте 2021 года ситуация начала хоть как-то развиваться. Такое мнение высказал Сергей Лещенко в блоге "Честная политика".

Полный выпуск Власть превыше всего: как Тупицкий держит страну в заложниках обязательств перед Медведчуком

Возможность снять Тупицкого с должности

По его словам, исполняющий обязанности председателя КСУ Сергей Головатый подписал распоряжение о проведении специального пленарного заседания. Он сделал это для того, чтобы рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности отстраненного Тупицкого.

Рассмотрение вопроса инициировало Государственное бюро расследований. Эта "дисциплинарка" – единственная возможность снять Тупицкого с должности судьи, согласно действующему закону,

– отметил Лещенко.

Именно по такому алгоритму действий, как сказал журналист, двигались заговорщики во главе с Тупицким, когда весной 2019 году учинили расправу над бывшим председателем суда Станиславом Шевчуком. Его также сняли из-за последствий "дисциплинарки".

Что известно об Александре Тупицкого / Инфографика 24 канала

Судья хочет исключить "дисциплинарку"

"Поэтому Тупицкий прилагает все усилия, чтобы сделать невозможным "дисциплинарку" касательно себя. Когда Головатый подписал распоряжение, то через 1,5 часа Тупицкий отменил его как незаконное", – рассказал Лещенко. Он отметил, что экс-глава КСУ тоже сделал это распоряжением, перенеся вопрос на неделю.

Иными словами, Тупицкий, которого отстранил Зеленский еще в конце декабря 2020 года, продолжает считать себя главой КСУ и блокирует рассмотрение вопроса о своем увольнении. В то же время указом президента он просто пренебрегает,

– отметил блогер.

Тупицкий держит страну в заложниках: смотрите видео

Что известно об отстранении Тупицкого