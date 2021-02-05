Директора больницы, которая горела в Запорожье, хотят отстранить
В Запорожской инфекционной больнице ночью на 4 февраля случился смертельный пожар. Из-за этого директора медицинского учреждения Владимира Шинкаренко планируют отстранить
Источник: фейсбук Александра Старуха
С обращением об отстранении Шинкаренко от должности обратился глава Запорожской ОГА Старух.
Читайте также Известны имена всех жертв пожара в Запорожье: Рада почтила их минутой молчания
Такую инициативу Старух объяснил необходимостью проведения объективного расследования трагедии.
Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования,
– заявил глава ОГА.
Пожар в больнице Запорожья: детали
- Возгорание возникло на 1 этаже здания в реанимационном отделении.
- Жертвами пожара стали 4 женщины – 3 пациентки и врач.
- По словам министра здравоохранения Максима Степанова, который посетил больницу, спасти женщин было "почти невозможно".
- Семьям погибших выплатят по 50 тысяч гривен.
- В результате трагедии пострадали 2 человека. У них диагностировали ожоги и отравление угарным газом.
- По предварительной информации, пожар мог случиться из-за взрыва аппарата ИВЛ.
- Полицейские задержали ответственного за пожарную безопасность в больнице.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter