В Запорожской инфекционной больнице ночью на 4 февраля случился смертельный пожар. Из-за этого директора медицинского учреждения Владимира Шинкаренко планируют отстранить

Источник: фейсбук Александра Старуха

С обращением об отстранении Шинкаренко от должности обратился глава Запорожской ОГА Старух.

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Такую инициативу Старух объяснил необходимостью проведения объективного расследования трагедии.

Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования,

– заявил глава ОГА.

Пожар в больнице Запорожья: детали