Прокуратура сообщила о подозрении директору международного аэропорта в Кривом Роге Игорю Лашину. Его обвиняют в завладении 5,3 миллиона гривен бюджетных средств.

Вскоре подозреваемому должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Детали дела

По данным следствия, директор аэропорта в Кривом Роге подписал акты приемки выполненных работ, зная, что их стоимость завышена.

В результате таких действий государству нанесено более 5,3 миллиона гривен убытков,

- говорится в сообщении.

Сейчас следователи пытаются установить других причастных к преступлению. Если вину директора аэропорта докажут, то ему грозит:

от 7 до 12 лет лишения свободы;

до 3 лет лишения права занимать определенные должности;

конфискация имущества.

Заметим, что Игорь Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года. Контракт с ним продлили до сентября 2020 года.