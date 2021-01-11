Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате более 5 миллионов бюджетных гривен
Прокуратура сообщила о подозрении директору международного аэропорта в Кривом Роге Игорю Лашину. Его обвиняют в завладении 5,3 миллиона гривен бюджетных средств.
Вскоре подозреваемому должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Детали дела
По данным следствия, директор аэропорта в Кривом Роге подписал акты приемки выполненных работ, зная, что их стоимость завышена.
В результате таких действий государству нанесено более 5,3 миллиона гривен убытков,
- говорится в сообщении.
Сейчас следователи пытаются установить других причастных к преступлению. Если вину директора аэропорта докажут, то ему грозит:
- от 7 до 12 лет лишения свободы;
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности;
- конфискация имущества.
Заметим, что Игорь Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года. Контракт с ним продлили до сентября 2020 года.
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