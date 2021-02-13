Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков не перестает удивлять оригинальными видео. На этот раз он записал красноречивое поздравление с Днем святого Валентина.

Мужчина исполнил украинскую народную песню "Несе Галя воду", а в кадре парами появляются питомцы зоопарка – павлины, верблюды, медведи, тигры и другие.

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Отметим, что по случаю праздника 14 февраля для всех Валентинов или Валентин вход в зоопарк будет бесплатным. Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий личность.

Директор зоопарка Одессы поздравляет с Днем святого Валентина: смотрите видео

Как реагируют в сети

В комментарии к поздравлению на ютубе украинцы уже оставили немало комментариев. Подписчики канала благодарят Белякова за позитивный контент:

"Какой позитивный человек! Спасибо, просто супер";

"Спасибо огромное. Умеете поднимать настроение";

"Как всегда, креативно и со вкусом! Молодец";

"Мужик – ты звезда".

Предыдущие хиты Белякова

Директор зоопарка ежегодно поздравляет одесситов и гостей города с Новым годом и переодевается в костюм животного-символа грядущего года.

Видео Белякова в костюме быка и крысы покорило сеть. Традицию не нарушает уже несколько лет – раньше представал в образах собаки и петуха.

Интересно! А чтобы питомцы зоопарка не скучали во время карантина, в апреле 2020 года директор зоопарка устроил для них концерт. Видео – по ссылке .