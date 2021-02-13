Сеть в восторге: директор зоопарка Одессы оригинально поздравил с Днем Валентина – видео
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков не перестает удивлять оригинальными видео. На этот раз он записал красноречивое поздравление с Днем святого Валентина.
Источник:"Думская"
Мужчина исполнил украинскую народную песню "Несе Галя воду", а в кадре парами появляются питомцы зоопарка – павлины, верблюды, медведи, тигры и другие.
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Отметим, что по случаю праздника 14 февраля для всех Валентинов или Валентин вход в зоопарк будет бесплатным. Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий личность.
Директор зоопарка Одессы поздравляет с Днем святого Валентина: смотрите видео
Как реагируют в сети
В комментарии к поздравлению на ютубе украинцы уже оставили немало комментариев. Подписчики канала благодарят Белякова за позитивный контент:
- "Какой позитивный человек! Спасибо, просто супер";
- "Спасибо огромное. Умеете поднимать настроение";
- "Как всегда, креативно и со вкусом! Молодец";
- "Мужик – ты звезда".
Предыдущие хиты Белякова
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