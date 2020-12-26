В Одессе директор местного зоопарка Игорь Беляков снял традиционное поздравления с Новым годом. На этот раз он переоделся в костюм быка – символ 2021 года.

Стоит отметить, что в видео снимался не только директор. Видео опубликовал сам Беляков на своей странице в фейсбуке.

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"Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим годом быка! Счастья, добра и любви", – написал Беляков.

Написал текст и исполнил песню Беляков самостоятельно.

Как готовились к съемкам

Беляков в комментарии изданию Vgorode рассказал, что обычно он размышляет над концепцией новогодних роликов еще с лета. В этом году на съемки клипа он потратил полдня.

По словам Белякова, его главная цель – порадовать и развеселить людей. Костюмы сотрудники зоопарка делали из подручных материалов.

Сюжет ролика

Ролик имеет сюжет – в нем влюбленный бык борется за возлюбленную с другим быком. Белый и красный быки толкают друг друга ногами, злостно смотрят и бьются лбами на мосту. В конце все заканчивается победой белого быка, в роли которого и был Беляков. Он уверенно идет вместе с возлюбленной – розовой коровкой.

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