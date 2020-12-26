Традиция по-одесски: директор зоопарка переоделся в быка и поздравил с Новым годом – видео
В Одессе директор местного зоопарка Игорь Беляков снял традиционное поздравления с Новым годом. На этот раз он переоделся в костюм быка – символ 2021 года.
Стоит отметить, что в видео снимался не только директор. Видео опубликовал сам Беляков на своей странице в фейсбуке.
К теме Чтобы не скучали на карантине: директор зоопарка Одессы устроил для животных концерт – видео
"Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим годом быка! Счастья, добра и любви", – написал Беляков.
Написал текст и исполнил песню Беляков самостоятельно.
Как готовились к съемкам
Беляков в комментарии изданию Vgorode рассказал, что обычно он размышляет над концепцией новогодних роликов еще с лета. В этом году на съемки клипа он потратил полдня.
По словам Белякова, его главная цель – порадовать и развеселить людей. Костюмы сотрудники зоопарка делали из подручных материалов.
Сюжет ролика
Ролик имеет сюжет – в нем влюбленный бык борется за возлюбленную с другим быком. Белый и красный быки толкают друг друга ногами, злостно смотрят и бьются лбами на мосту. В конце все заканчивается победой белого быка, в роли которого и был Беляков. Он уверенно идет вместе с возлюбленной – розовой коровкой.
Директор зоопарка Одессы поздравил с Новым годом в костюме быка: смотрите видео
Оригинальные поздравления Белякова: что известно
- Такие поздравления в образе животных-символов года директор зоопарка Одессы организует ежегодно.
- В прошлом году, накануне 2020 года, Беляков поздравил украинцев в костюме крысы. Тогда видео обсуждала вся Украина.
- В 2016 и 2017 годах директор был в образе собаки и петуха. Видео можно посмотреть здесь.
Поделиться новостью