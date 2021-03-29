В соцсетях видео с закрытой вечеринки в театре на Херсонщине вызвало резонанс. Местные жители продолжают обсуждать реакцию руководства области, которая появилась 29 марта вечером.

В то же время к самому театру, его качеству и распоряжению деньгами тоже есть много вопросов. Об этом рассказал редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко.

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По словам журналиста, глава ОГА Херсонщины сделал заявление, где сказал, что соответствующее видео – фрагмент театрального выступления. В то же время непосредственно театр заявил, мол, другие ничего не понимают в искусстве.

"Надеюсь, что будет проведен хотя бы аудит театра, потому что много лет директор рассказывает о том, что нет денег. Однако в этом (2021 – 24 канал) году им выделили рекордные 44 миллиона гривен", – сказал редактор сайта "Мост".

Он подает вот это все, что устроил, чтобы собрать деньги с политиков и бизнесменов для театра. Говорят, что собрал 200 тысяч гривен,

– отметил Сергей Никитенко.

Справка. На Херсонщине чиновников развлекали танцами полуголые девушки. Устроил вечеринку депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.

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