Директор театра собрал 200 тысяч гривен: новые подробности "вечерки" с полуголыми девушками
В соцсетях видео с закрытой вечеринки в театре на Херсонщине вызвало резонанс. Местные жители продолжают обсуждать реакцию руководства области, которая появилась 29 марта вечером.
Источник:24 канал
В то же время к самому театру, его качеству и распоряжению деньгами тоже есть много вопросов. Об этом рассказал редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко.
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По словам журналиста, глава ОГА Херсонщины сделал заявление, где сказал, что соответствующее видео – фрагмент театрального выступления. В то же время непосредственно театр заявил, мол, другие ничего не понимают в искусстве.
"Надеюсь, что будет проведен хотя бы аудит театра, потому что много лет директор рассказывает о том, что нет денег. Однако в этом (2021 – 24 канал) году им выделили рекордные 44 миллиона гривен", – сказал редактор сайта "Мост".
Он подает вот это все, что устроил, чтобы собрать деньги с политиков и бизнесменов для театра. Говорят, что собрал 200 тысяч гривен,
– отметил Сергей Никитенко.
Комментарий Сергея Никитенко о скандале на Херсонщине: смотрите видео
Что известно о "вечерке" на Херсонщине
- 28 марта главу Херсонской ОГА Сергея Козыра, мэра Херсона Игоря Колыхаева и некоторых других чиновников заметили на так называемой закрытой вечеринке с полуобнаженными девушками.
- Участницы мероприятия опубликовали в инстаграме видео с якобы празднования Дня театра.
- В то же время социальной дистанции посетители "Вечерки" не соблюдали, масок также не имели.
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