"Катюшами" по американскому посольству: дипведомство США обстреляли в Ираке, – СМИ
В Багдаде вечером 20 декабря совершили ракетный обстрел посольства США. По информации СМИ, в так называемой "зеленой зоне" упали три ракеты. Еще две попали в жилые кварталы.
Ракеты выпустили из установок типа "Катюша"
По дипведомству выпустили ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". Об этом сообщает DW со ссылкой на собеседников в Службе безопасности Ирака.
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Ракеты пытались перехватить установки противоракетной воздушной обороны, установленные вблизи посольства.
Жертв в результате обстрела нет
По предварительной информации жертв в результате обстрелов нет. Однако материальный ущерб нанесен большой.
Сейчас иракские спецслужбы ведут поиск установок, из которых выпустили ракеты. Американское посольство окружили силовики.
Смотрите видео обстрела
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