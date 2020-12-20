В Багдаде вечером 20 декабря совершили ракетный обстрел посольства США. По информации СМИ, в так называемой "зеленой зоне" упали три ракеты. Еще две попали в жилые кварталы.

Ракеты выпустили из установок типа "Катюша"

По дипведомству выпустили ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". Об этом сообщает DW со ссылкой на собеседников в Службе безопасности Ирака.

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Ракеты пытались перехватить установки противоракетной воздушной обороны, установленные вблизи посольства.

Жертв в результате обстрела нет

По предварительной информации жертв в результате обстрелов нет. Однако материальный ущерб нанесен большой.

Сейчас иракские спецслужбы ведут поиск установок, из которых выпустили ракеты. Американское посольство окружили силовики.

Смотрите видео обстрела

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Важно! Только в течение 2020 года в Ираке состоялись около 90 ракетных обстрелов. Большинство из них были направлены именно против дипмиссий. В Вашингтоне ранее требовали от властей страны действовать более жестко против террористических организаций и даже пригрозили закрыть свое посольство.