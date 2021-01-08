В годовщину авиакатастрофы МАУ, 8 января, работники посольства Украины в Иране приняли участие в церемонии памяти погибших украинцев. Дипломаты вместе с семьями посетили место падения Boeing 737.

Работники Посольства возложили цветы на месте авиакатастрофы украинского самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также Рубец на сердце нации, – Зеленский об авиакатастрофе МАУ в Иране

Дипломаты также почтили память жертв авиакатастрофы МАУ минутой молчания.

Во время церемонии памяти с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, в которой упомянул имена украинцев, ставших жертвами ужасного инцидента.

Также дипломат отметил, что Украина совместно с заинтересованными сторонами будет продолжать устанавливать справедливость в процессе прозрачного и беспристрастного расследования всех обстоятельств катастрофы

Кроме этого, говорится о продлении усилий дипломатов по выплате достойных компенсаций семьям погибших соотечественников.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ сбили в небе над Тегераном 8 января 2020 года. В результате катастрофы погибли 176 человек из 7 стран мира.

Иран в течение нескольких дней отрицал поражение самолета, но в конце концов признал, что в Boeing 737 попала иранская ракета.

30 декабря Тегеран заявил, что расследование катастрофы МАУ завершено. В заявлении говорится, что "расследование провели профессионально и без предубеждений".

Кроме этого, правительство Ирана частности поручило как можно быстрее выплатить семьям погибших по 150 тысяч долларов компенсаций.

Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала