Украинский безвиз с марта де-факто заблокирован. Из-за пандемии COVID-19 украинцы фактически не могут свободно передвигаться по миру.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

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Украинский безвиз не заблокирован

По его словам, украинский безвиз не заблокирован. Все безвизы из Европейского Союза находятся в таком состоянии, ведь пандемия COVID-19 касается всех. Министр отметил, что вопрос заключается не в присутствии безвиза, а в ситуации коронавируса.

Никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19,

– отметил Кулеба.

Он заверил: "Мы работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель".

COVID-19 вводит в состояние паники

Коронавирус, как сказал министр, продемонстрировал, что даже развитые страны очень легко ввести в состояние паники и истерики. "Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", – также он сказал.

Обратите внимание! По состоянию на 30 декабря, в Украине зарегистрировали 1 045 348 больных коронавирусом. Из них 7 986 зафиксировали за минувшие сутки. Среди новых заболевших – 272 ребенка и 453 медработника.

Кулеба добавил, что для открытия границ ЕС для укринцев не вопрос вакцинации, а уменьшения количества новых случаев коронавируса в Украине. По словам министра, укринцам есть куда поехать, кроме ЕС. Он вспомнил о 63 странах с открытыми границами, из них 10 – в Европе.

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