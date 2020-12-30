Единственной проблемой украинского безвиза является COVID-19, – Кулеба
Украинский безвиз с марта де-факто заблокирован. Из-за пандемии COVID-19 украинцы фактически не могут свободно передвигаться по миру.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Об этом он сообщил в интервью ТСН.
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Украинский безвиз не заблокирован
По его словам, украинский безвиз не заблокирован. Все безвизы из Европейского Союза находятся в таком состоянии, ведь пандемия COVID-19 касается всех. Министр отметил, что вопрос заключается не в присутствии безвиза, а в ситуации коронавируса.
Никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19,
– отметил Кулеба.
Он заверил: "Мы работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель".
COVID-19 вводит в состояние паники
Коронавирус, как сказал министр, продемонстрировал, что даже развитые страны очень легко ввести в состояние паники и истерики. "Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", – также он сказал.
Кулеба добавил, что для открытия границ ЕС для укринцев не вопрос вакцинации, а уменьшения количества новых случаев коронавируса в Украине. По словам министра, укринцам есть куда поехать, кроме ЕС. Он вспомнил о 63 странах с открытыми границами, из них 10 – в Европе.
Открытие границ ЕС для украинцев: коротко
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря заявил, что границы Евросоюза для украинцев откроются тогда, когда начнет падать уровень заболеваемости коронавирусом.
- Ранее Кулеба заявил, что останавливать работу аэропортов при введении карантина нецелесообразно, а насчет отдыха за рубежом, то пока усиление карантина этому не помешает.
- В Евросоюзе пока не рассматривают возможность открыть границу для стран третьего мира. Глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, этот вопрос обсудят еще тогда, когда вакцинация от коронавируса покажет первые положительные результаты.
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