В Международный женский день в Украине традиционно состоятся марши женщин. Однако для тех, кто по каким-то причинам не может к нему присоединиться офлайн, есть альтернатива – диджитал-марш.

Цель и онлайн, и офлайн мероприятий – напомнить о важности ратификации Стамбульской конвенции. Украина уже 10 лет не может довести это дело до конца.

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Как приобщиться к диджитал-маршу

Чтобы присоединиться, необходимо снять сторис в инстаграме с фильтром по этой ссылке и отметить аккаунт @marshzhinok в інстаграмі. Фильтр визуализирует законотворческий процесс в Верховной Раде.

Диджитал-марш пройдет параллельно с офлайн Маршем женщин. Для тех, кто хочет вживую присоединиться – место сбора на Михайловской площади в Киеве в 13: 00.

Плакаты для депутатов

"История забудет тебя, если ты забудешь ратифицировать Стамбульскую конвенцию", – плакаты с таким текстом недавно расклеили в правительственном квартале.



История забудет депутата, который не одобрил Стамбульскую конвенцию / Изображение от пресс-центра "Марша женщин"

На другом плакате из этой серии – табло голосования Верховной Рады. На него нанесли "знаковые" цифры по ратификации Стамбульской конвенции.



Плакат для депутатов о ратификации соглашения / Изображение от пресс-центра "Марша женщин"

Что такое Стамбульская конвенция

Стамбульская конвенция – один из самых действенных международных актов в сфере защиты прав женщин о предотвращении насилия и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Ее роль – предотвращение насилия, защита пострадавших и привлечение к ответственности виновных.

Украина была одной из первых стран Европы, которая подписала Стамбульскую конвенцию в 2011 году, но уже 10 лет не может ее ратифицировать.

В прошлом году соответствующая петиция о ратификации соглашения набрала необходимое количество голосов и получила одобрительный ответ президента. Однако она до сих пор остается не ратифицированной.



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