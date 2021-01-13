Накануне СМИ сообщили, что исполняющим обязанности офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы назначили Сергея Лебедко. Ранее его поймали на взятке в размере 66 миллионов гривен. Председатель ГФС Вадим Мельник опроверг информацию о назначении.

Объяснение ГФС насчет назначения Лебедко

В Государственной фискальной службе отреагировали на информацию о назначении Сергея Лебедко. Соответствующее заявление в фейсбуке обнародовал глава ГФС Вадим Мельник.

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По его словам, он не назначал Лебедко на должность исполняющего обязанности начальника офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

"Отмечу, что эта информация не соответствует действительности", – написал Мельник.

И добавил, что Лебедко пришел на должность по приказу бывшего исполняющего обязанности председателя ГФС Сергея Солодченко в сентябре 2020 года. Однако того уволили в ноябре 2020 года.

Что касается Лебедко, по моему приказу сейчас он уволен,

– уточнил председатель ГФС.

Вадим Мельник также призвал СМИ тщательнее проверять информацию.

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Что СМИ писали о назначении Лебедко

Журналист Юрий Бутусов 12 января в фейсбуке написал, что "исполняющим обязанности начальника офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный на месте преступления во время получения взятки в 66 миллионов гривен".

Что известно о Сергее Лебедко