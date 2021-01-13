В ГФС опровергли информацию о назначении Лебедко – фигуранта дела о взятке в 66 миллионов
Накануне СМИ сообщили, что исполняющим обязанности офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы назначили Сергея Лебедко. Ранее его поймали на взятке в размере 66 миллионов гривен. Председатель ГФС Вадим Мельник опроверг информацию о назначении.
Объяснение ГФС насчет назначения Лебедко
В Государственной фискальной службе отреагировали на информацию о назначении Сергея Лебедко. Соответствующее заявление в фейсбуке обнародовал глава ГФС Вадим Мельник.
Читайте также Наехал на ногу полицейского: во Львове чиновнику ГФС сообщили подозрение – фото
По его словам, он не назначал Лебедко на должность исполняющего обязанности начальника офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
"Отмечу, что эта информация не соответствует действительности", – написал Мельник.
И добавил, что Лебедко пришел на должность по приказу бывшего исполняющего обязанности председателя ГФС Сергея Солодченко в сентябре 2020 года. Однако того уволили в ноябре 2020 года.
Что касается Лебедко, по моему приказу сейчас он уволен,
– уточнил председатель ГФС.
Вадим Мельник также призвал СМИ тщательнее проверять информацию.
Советуем ознакомиться Чиновник времен Януковича и налоговик со стажем: что известно о новом главе ГФС Мельнике
Что СМИ писали о назначении Лебедко
Журналист Юрий Бутусов 12 января в фейсбуке написал, что "исполняющим обязанности начальника офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный на месте преступления во время получения взятки в 66 миллионов гривен".
Что известно о Сергее Лебедко
- Долгое время он работал в управлении собственной безопасности налоговой, был налоговым милиционером, дослужился до звания полковника.
- В 2010 году ушел из налоговой по собственному желанию. Впоследствии пытался восстановиться на должности через суд.
- В 2014 году вернулся в налоговую, а через год стал исполняющим обязанности начальника управления.
- Он также был советником заместителя министра инфраструктуры Петра Пинкаса.
- Позже Лебедко уволили по сокращению штата ГФС.
- В феврале 2017 года ему и еще 3 фигурантам было вручено подозрение в вымогательстве взятки в размере 66 миллионов гривен.
Поделиться новостью