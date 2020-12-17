Правоохранители провели обыски в офисе и на складе одного из более серьезных реализаторов гаджетов и техники, а также забрали оттуда кучу элитных товаров. Предпринимателей разоблачили якобы на уклонении от уплаты налогов.

Продавцы реализовали бытовую технику и электронику через очень известную сеть магазинов, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Делали это предприниматели от имени подконтрольных себе ФЛП.

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Именно продажей техники через ФЛП, чтобы платить меньшее количество налогов, занимается большинство крупных сетей в Украине.

Продажа мимо бухгалтерии

Работники ГФС накрыли склад одного из самых мощных продавцов техники / Фото пресс-службы офиса Генпрокурора

В офисе Генпрокурора название компании, к которой пришли с обысками, не назвали. Впрочем, подчеркнули, что схема вероятного преступления заключалась в том, чтобы не проводить финансовые операции через реестры бухгалтерского и налогового учета. И это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Техники на 173 миллиона

Налоговики изъяли кучу iPhone / Фото пресс-службы офиса Генпрокурора

Во время обысков в офисах и на складах компании следователи ДФС изъяли:

финансово-хозяйственные документы с записями о "левых" продажах;

черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

телевизоры, iPhone, ноутбуки и другие гаджеты на общую сумму 173 миллиона гривен.

Вскоре прокуроры будут просить об аресте этого имущества в суде.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах открыто соответствующее уголовное производство. Пока даже подозреваемых в деле нет. Впрочем если налоговики найдут причастных, а их вину докажут в суде, им грозит от 255 тысяч до 425 тысяч гривен штрафа с конфискацией имущества.

На всю изъятую технику могут наложить арест / Фото пресс-службы Офиса Генпрокурора