В офис Главного управления Государственной фискальной службы Ивано-Франковской области пришли силовики с обысками. Это случилось в обед 25 января.

Источник: "Галка"

По данным издания, следственные действия при оперативном сопровождении СБУ проводили работники Государственного бюро расследований.

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Что происходило под офисом ГФС

Силовики были на микроавтобусе. Для того, чтобы подъехать под здание ГФС, они на автомобиле срезали металлический столбик на улице Шашкевича.

После того спецназовцы выехали на пешеходную часть улицы Независимости.

В местном управлении Службы безопасности Украины заявили, что инициатором следственных действий является ГБР.

Отметим, в пресс-службе ГФС области отметили, что не владеют информацией относительно цели и причины следственных действий ГБР и СБУ.



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