В Одессе вечером 17 января в хостеле на улице Посмитного произошел пожар. Уже известно о по меньшей мере 2 жертвах. Что рассказывают очевидцы – читайте далее.

Все комнаты были заполненными

По словам одного из гостей отеля, там было много людей. Каждая комната была заполненной. Видео с комментарием женщины опубликовали телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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Мы просто сидели с парнем, и начало вонять. Он говорил, что какой-то кабель. Потом начало все заполняться дымом. Я открываю дверь, а оттуда валит такой дым. Нечем было дышать,

– заметила она.

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2 девушки могли выпрыгнуть

Еще один мужчина, который представился Сергеем Резничуком, предположил, что 2 девушки спрыгнули со 2 этажа, поскольку не видел, что те выходили.

"Я лежал. Я услышал какой-то треск. Он продолжался на расстоянии в 1,5 метра. Возможно, это проводка", – заметил очевидец.

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Кроме того, в ГСЧС рассказали, что хостел был незаконным. Сейчас занимаются вопросом, где поселить гостей.

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