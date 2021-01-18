Девушки могли спрыгнуть со 2 этажа: рассказы свидетелей о пожаре на Посмитного в Одессе
В Одессе вечером 17 января в хостеле на улице Посмитного произошел пожар. Уже известно о по меньшей мере 2 жертвах. Что рассказывают очевидцы – читайте далее.
Все комнаты были заполненными
По словам одного из гостей отеля, там было много людей. Каждая комната была заполненной. Видео с комментарием женщины опубликовали телеграм-каналы, сообщает 24 канал.
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Мы просто сидели с парнем, и начало вонять. Он говорил, что какой-то кабель. Потом начало все заполняться дымом. Я открываю дверь, а оттуда валит такой дым. Нечем было дышать,
– заметила она.
Пожар на Посмитного в Одессе: комментарий свидетеля – смотрите видео
2 девушки могли выпрыгнуть
Еще один мужчина, который представился Сергеем Резничуком, предположил, что 2 девушки спрыгнули со 2 этажа, поскольку не видел, что те выходили.
"Я лежал. Я услышал какой-то треск. Он продолжался на расстоянии в 1,5 метра. Возможно, это проводка", – заметил очевидец.
Очевидец Сергей Резничук о пожаре: видео
Кроме того, в ГСЧС рассказали, что хостел был незаконным. Сейчас занимаются вопросом, где поселить гостей.
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Главное о пожаре на Посмитного в Одессе
- Огонь охватил площадь не менее 1,5 тысячи квадратных метров.
- Возгорание произошло в 3-этажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.
- Огонь возник на 3 этаже, а затем перешел на крышу.
- Причиной, вероятно, стало возгорание проводки.
- По состоянию на 22: 05, пожар локализован на площади в 1 тысячу 200 квадратных метров. Всех жильцов дома вывели на свежий воздух. Ликвидация продолжается.
- В полиции сообщили, что при пожаре погибли 2 человека.
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