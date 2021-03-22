В поселке Слобожанское 21 марта мужчина избил 9-летнего парня. Он внезапно налетел на несовершеннолетнего и начал наносить удары прямо на детской площадке.

Об этом сообщили очевидцы происшествия. Они обратились к правоохранителям. Актуально Разгромили бургерную: хулиганы в Днепре устроили драку – видео, фото Что известно о ситуации Инцидент произошел после обеда около 16:30.

Мужчина прицельно шел "выяснять отношения" к одному из нескольких парней, которые находились на площадке.

Он нанес ряд ударов в лицо. Очевидцы говорят, что нападавший разбил парню нос и губы, несколько раз ударил головой о стену.

9-летнего подростка скорая забрала в больницу.

Правоохранители уже установили личность правонарушителя. Его задержали и доставили в полицию.

Полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело об умышленном легком телесном повреждении.

Сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Видео инцидента на Днепропетровщине Обратите внимание! Житель Прикарпатья тоже вылил свою агрессию на несовершеннолетнего. Мужчина избил 13-летнего школьника за то, что тот попал снежкой в его дочь. Пострадавший получил серьезную травму – медики диагностировали у него сотрясение мозга.