Мужчина бил 9-летнего парня на детской площадке под Днепром: видео
В поселке Слобожанское 21 марта мужчина избил 9-летнего парня. Он внезапно налетел на несовершеннолетнего и начал наносить удары прямо на детской площадке.
Источник:Полиция Днепропетровщины
Об этом сообщили очевидцы происшествия. Они обратились к правоохранителям.
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Что известно о ситуации
- Инцидент произошел после обеда около 16:30.
- Мужчина прицельно шел "выяснять отношения" к одному из нескольких парней, которые находились на площадке.
- Он нанес ряд ударов в лицо. Очевидцы говорят, что нападавший разбил парню нос и губы, несколько раз ударил головой о стену.
- 9-летнего подростка скорая забрала в больницу.
- Правоохранители уже установили личность правонарушителя. Его задержали и доставили в полицию.
- Полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело об умышленном легком телесном повреждении.
- Сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Видео инцидента на Днепропетровщине
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