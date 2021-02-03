Сейчас в ТикТок распространены видео с многоэтажек. И поэтому многие дети, чтобы быть популярными и бесстрашными или завоевать авторитет, выставляют подобные видео, что может стать причиной смерти по неосторожности.

Источник: 24 канал

Психолог Елена Ратинская, руководитель детского направления КГУ (Киевского Гештальт института), рассказывает, что в эпоху COVID-19, взрослые более погружены в собственные проблемы и переживания и не обращают внимание на то, что чувствуют их дети.

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Почему дети решаются на самоубийство

Причин совершения самоубийства может быть много. Впрочем, Елена Ратинская рассказывает, что часто так происходит тогда, когда ребенок попадает в тревожную для себя ситуацию, например, в ситуации с физическим насилием, особенно с стороны взрослых. Или тогда, когда взрослые просто игнорируют проблемы детей.

Если в школе буллят ребенка, а взрослые в этот процесс не включаются, ребенок испытывает сильное отчаяние. И вот в периоды такого отчаяния, ребенок может совершить самоубийство как освобождение от отчаяния, потому что другие не помогают ребенку,

– говорит Ратинская.

Она добавляет, что сейчас напряжение из-за ковидной ситуации чрезвычайно сильно, родители тратят много сил на то, чтобы спрогнозировать будущее, беспокоятся, что могут заболеть их родственники, имеют какие-то личные страхи. И вот у них не хватает терпения на то, чтобы обрабатывать сложные чувства детей. Также учителя становятся более раздражительными, так как система не может дать четкий ответ, как будут учиться дети. Родители становятся раздражительными потому, что непонятно, как удержать детей дома, как заставить их выполнять домашнее задание.

Очень много точек социального напряжения. Когда ребенок впадает в какое-то особое состояние, родители уже не так это отслеживают, не так чувствуют своего ребенка. Они воспринимают серьезные для ребенка вещи, но несерьезные для взрослого чувства как баловство, как нечто такое, что нарушает их покой. И вот ребенок тогда остается сам с собой, и тогда дети уходят из жизни. Но это не потому, что они хотят смерти. Дети уходят из жизни для того, чтобы от чего-то избавиться, от сложных чувств, переживаний, ситуации с насилием,

– отметила Ратинская.

Как не допустить самоубийства у ребенка и на что обращать внимание

Основная сложность в том, что взрослые перестали быть опорой для детей. Есть объективные критерии оценки, тесты на подростковую депрессию. Но есть скрытая депрессия, важно понимать, что дети в депрессии не лежат в постели и не страдают от ужасного мира, как это могут делать взрослые. Дети бегают, играют, бывают счастливыми, но в какой-то момент, родители должны обратить внимание нарушения физиологических потребностей ребенка,

– пояснила Ратинская.

Она добавила, что во время депрессии у ребенка могут быть следующие симптомы:

нарушения питания, в депрессивных состояниях сильно снижается аппетит, или же, наоборот, сильно повышается аппетит, происходит заедание эмоций;

нарушение сна;

всплески эмоционального состояния, иногда ребенок может быть печальным, иногда раздражительным, иногда злым.

Поэтому подростковую депрессию часто пропускают, ведь для подросткового возраста такие эмоциональные качели типичны. Но если к этому добавляется плохое питание и плохой сон – это могут быть показатели депрессии.

Стоит обратить внимание на изменения во внешнем виде. У детей в депрессии часто опущены плечи, они будто прячутся от мира, закрываются. Обязательно стоит смотреть на руки и ноги детей, сейчас очень популярен self-harm (самоповреждения), который также может подтолкнуть ребенка к суицидальным мыслям. Если родители видят, что с ребенком что-то не так, стоит все же сходить к специалисту, чтобы не пропустить депрессивные тенденции, тем более те, которые могут привести к суициду,

– подытожила Ратинская

Что было раньше: