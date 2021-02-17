Семиклассницы на Киевщине выпили 40 таблеток из-за видео в TikTok. К сожалению, для одной из них – последствия летальные. Есть ряд причин и обстоятельств, которые привели к трагедии. В частности, и отношения с родителями.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, как обезопасить своих детей от подобных трагедий. Также он перечислил возможные причины такой ситуации.

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Причины трагедий

По его словам, сегодня очень трудно контролировать детей. Как он подчеркнул, есть ряд обстоятельств, которые привели к такой трагедии. Он назвал это все "пазлами одной картины". К таким последствиям может привести:

состояние в семье, конфликты;

общение с родителями и окружением;

потеря близких людей;

влияет и подростковый возраст;

несформированность самого ребенка;

неадекватное восприятие информации, которую навязывают через соцсети.

Статистика говорит, что большинство таких случаев происходят либо из-за неразделенной любви и через конфликтные отношения с членами семьи. Это и привело к тому, что дети начали экспериментировать,

– отметил Кулеба.

Он также отметил негативное влияние социальных сетей и так называемые игры, которые часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому родителями надо быть бдительными.

Советы для родителей от Кулебы

► Часто родители заняты своими проблемами, деньгами. Поэтому, обращайте внимание на поведение и состояние самого ребенка, подчеркнул Кулеба.

► Удовлетворите самую главную потребность ребенка – в нормальных доверительных отношениях с родителями. Обращайте внимание на то, чем живет ваш ребенок, как чувствует себя, поговорите с ним о чем-нибудь, а не только об оценках в школе.

"Наши дети нуждаются в нас и в нашем опыте. Вы давно рассказывали ребенку, что случалось у вас в детстве и как вы выходить из этой ситуации?" – обратился Кулеба.

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