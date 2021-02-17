Как построить доверительные отношения с детьми, чтобы не случилось трагедий: советы омбудсмена
Семиклассницы на Киевщине выпили 40 таблеток из-за видео в TikTok. К сожалению, для одной из них – последствия летальные. Есть ряд причин и обстоятельств, которые привели к трагедии. В частности, и отношения с родителями.
Источник:24 канал
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, как обезопасить своих детей от подобных трагедий. Также он перечислил возможные причины такой ситуации.
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Причины трагедий
По его словам, сегодня очень трудно контролировать детей. Как он подчеркнул, есть ряд обстоятельств, которые привели к такой трагедии. Он назвал это все "пазлами одной картины". К таким последствиям может привести:
- состояние в семье, конфликты;
- общение с родителями и окружением;
- потеря близких людей;
- влияет и подростковый возраст;
- несформированность самого ребенка;
- неадекватное восприятие информации, которую навязывают через соцсети.
Статистика говорит, что большинство таких случаев происходят либо из-за неразделенной любви и через конфликтные отношения с членами семьи. Это и привело к тому, что дети начали экспериментировать,
– отметил Кулеба.
Он также отметил негативное влияние социальных сетей и так называемые игры, которые часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому родителями надо быть бдительными.
Советы для родителей от Кулебы
► Часто родители заняты своими проблемами, деньгами. Поэтому, обращайте внимание на поведение и состояние самого ребенка, подчеркнул Кулеба.
► Удовлетворите самую главную потребность ребенка – в нормальных доверительных отношениях с родителями. Обращайте внимание на то, чем живет ваш ребенок, как чувствует себя, поговорите с ним о чем-нибудь, а не только об оценках в школе.
"Наши дети нуждаются в нас и в нашем опыте. Вы давно рассказывали ребенку, что случалось у вас в детстве и как вы выходить из этой ситуации?" – обратился Кулеба.
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Что известно об отравлении школьниц
- Семиклассницы играли в "игру", которую увидели в сети Tik Tok.
- На видео говорили о том, что следует выпить 40 таблеток и "посмотреть, что будет".
- После такоего "развлечения" одна девочка умерла, а другую увезли в больницу.
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