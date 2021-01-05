В Украине уже почти неделю обсуждают новогоднее поздравление Президента Владимира Зеленского, в частности участие в нем детей. В Офисе Президента уверяют: все было в рамках закона, а сами дети остались довольны.

В целом съемки с участием детей длились всего несколько часов. Об этом заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии Укринформу.

Интересно Сколько украинцев смотрели новогоднее поздравление Зеленского

Конечно, съемки были с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. От одного из родителей нет, да и не было претензий в сторону съемочной группы,

– заверил зампред ОПУ.

Он заверил, что детей пригласили лишь на определенный период 27 декабря для съемок тех моментов, где они появляются в кадре. По словам заместителя Ермака, малышня осталась довольна съемками.

"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись лишь 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед ним. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны обращается президент", – пояснил Михаил Подоляк.

Скандальные обвинения

Ранее в сети усиливали скриншоты переписки представителей агентства Lot, где обсуждалось участие детей в каких-то съемках.

Тогда президентской команде забрасывали, что они эксплуатировали детей до 3 часов ночи, за что родителям малышей заплатили по 500 гривен. И Подоляк уверяет, что с этим агентством не сотрудничали, а переписка и вовсе может быть фейковой.

Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реально ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать трудно,

– заявил зампред ОПУ, обвинив во всем политических оппонентов.

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского: смотрите видео