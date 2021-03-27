В инстаграме 27 марта исчезла страница 8-летней блогерши Миланы Маханец. Накануне девочка пожаловалась поклонникам на социальные службы.

Пока неизвестно: Маханец сама удалила свою страницу или ее заблокировали представители инстаграма.

Заметьте Не дают видеться с Пашей, – скандальная 8-летняя блогер Милана жалуется на соцслужбы

Кроме того, 27 марта исчез из сети и "любимый" Маханец – 13-летний Паша Пай.



Милана Маханец исчезла из соцсети / Скриншот со страницы Маханец



Паша Пай исчез из инстаграма / Скриншот со страницы Пая

Еще 26 марта Маханец опубликовала на своей странице в инстаграме сообщение с жалобой на работников социальных служб. Те якобы запрещают ей спать в одной постели с мамой.

Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше,

– заявила Маханец.