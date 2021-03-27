Дети-блогеры Маханец и Пай "исчезли" из инстаграма
В инстаграме 27 марта исчезла страница 8-летней блогерши Миланы Маханец. Накануне девочка пожаловалась поклонникам на социальные службы.
Источник:24 канал
Пока неизвестно: Маханец сама удалила свою страницу или ее заблокировали представители инстаграма.
Заметьте Не дают видеться с Пашей, – скандальная 8-летняя блогер Милана жалуется на соцслужбы
Кроме того, 27 марта исчез из сети и "любимый" Маханец – 13-летний Паша Пай.
Милана Маханец исчезла из соцсети / Скриншот со страницы Маханец
Паша Пай исчез из инстаграма / Скриншот со страницы Пая
Еще 26 марта Маханец опубликовала на своей странице в инстаграме сообщение с жалобой на работников социальных служб. Те якобы запрещают ей спать в одной постели с мамой.
Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше,
– заявила Маханец.
Скандал с блогерами-детьми Маханец и Пай: главное
- В марте 2021 года детский омбудсмен Николай Кулеба уже обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД из-за "отношений" украинских блогеров: 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая.
- Свой "роман" дети-блогеры ярко демонстрировали в социальных сетях.
- Впоследствии мама девочки призналась, что "отношения" разыгрывали ради пиара.
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