Обвинили в краже и начали жестко избивать. В Черкасской области 28-летний мужчина заявил о зверском издевательстве над ним в райотделе полиции.

По словам пострадавшего, участковые инспекторы его заставляли признаться в преступлении. Это продолжалось 1,5 часа, но Виталий не признавался, мол, ничего не крал.

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Страшные детали инцидента

Правоохранители перестали бить, только когда мужчина перестал реагировать на боль. Впоследствии приехали следователи, они подтвердили невиновность мужчины, ведь доказательств причастности к краже не нашли.

Били кулаками, ногами, шлангом из огнетушителя, бутылкой с водой, стулом. Они посадили меня в машину и говорили, что все компенсируют,

– признался пострадавший.

Несмотря на то, что правоохранители предлагали мужчине деньги, он не согласился. Позвонил отцу и вместе с ним поехал в больницу. Пострадавшего осмотрел хирург, на теле не было живого места.



Пострадавший Виталий Бердник / Скриншот с видео

"Обнаружили травмы лица, верхней челюсти. Зубы были выбиты. Также заподозрили перелом нижней челюсти. На спине были царапины", – рассказал директор Городищенской районной больницы Александр Прищепный.

В ГБР начали расследование

Делом заинтересовались в Государственном бюро расследований. Там начали расследование.

Двое полицейских начали бить гражданина, сломав об него железный стул, после чего на потерпевшего надели наручники и били его,

– отметила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Отец пострадавшего сказал, что и раньше слышали о подобных случаях в райотделе Городища. В этот раз хотят, чтобы виновного таки наказали.



Зверства в Черкасской области / Фото ГБР

"Деньги, что такое деньги? Сегодня его избили, завтра другого побьют, послезавтра третьего побьют. И все опять останется безнаказанно", – сказал отец пострадавшего Виктор Бердник.

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Двум подозреваемым полицейским грозит до 10 лет тюрьмы, пока их уже уволили. Еще четверых сотрудников райотдела отстранили от исполнения обязанностей.