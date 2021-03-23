В Сарнах 17-летний парень убил топором почтальона, чтобы завладеть 18 тысячами гривен. Местные жители рассказали, что у юноши и раньше было много проблем с законом, однако родственники скрывали это и водили его в церковь, чтобы исправился.

43-летняя почтальон 19 марта разносила пенсию. В одном из дворов вместо бабушки женщину встретил ее внук.

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Парень убил ради 18 тысяч гривен

Когда почтальон повернулась к нему спиной, парень нанес своей жертве удары топором. После расправы орудие преступления юноша бросил под кровать. Один на велосипеде поехал тратить отобранные 18 тысяч гривен.

Подросток успел купить только бутылку воды

Убитого почтальона нашла 11-летняя сестра подозреваемого. На предполагаемого убийцу правоохранители вышли очень быстро. Парня задержали, за украденное он успел только купить бутылку воды.

У погибшей остались 6 детей

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В Сарнах – шокированы, ведь почтальона здесь знали все и относились к ней очень хорошо. У погибшей Светланы осталось 6 детей. Их на воспитание забрала родная сестра, у которой и своих двое.

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Соседи рассказали о поведении подозреваемого

О задержанном парне рассказали соседи. Говорят, что он был на учете в полиции.

Игрушки воровал, песок сыпал на головы – и то с детства. Как что-то скажем – так он же ребенок. Родственники все скрывали, водили его в церковь думали, что он исправится,

– сказала соседка, 83-летняя Матрена.

Несмотря на такое поведение, никто не ожидал, что парень решится на убийство. И сестра погибшей говорит, что Светлана всегда была очень осторожной и пенсию старалась разнести еще до темной поры.

Почтальонам выдают газовые баллончики

В почтовом отделении признают, почтальонам действительно угрожает опасность. Однако на машину или охрану денег нет. Единственное, говорят на почте, могут выдать баллончик. Впрочем их используют разве против собак.

Важно! Сейчас на подозреваемого ждет еще психиатрическая экспертиза. Поскольку задержанный – несовершеннолетний, то его могут привлечь максимально до 15 лет лишения свободы.