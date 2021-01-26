Дешевые провокации, – Кулеба об угрозах накануне визита Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто приедет в Украину 27 января. Накануне его визита активизировались провокаторы, которые называют себя "патріоті Украині".
Источник: твиттер Дмитрия Кулебы
На почту посольства Венгрии в Украине 25 января прислали угрозы.
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Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сиярто,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что правоохранители "уже работают". "Авторы, очевидно, за пределами Украины. Иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", – подчеркнул министр.
Как угрожали провокаторы
Письмо отправили "уважаемым сотрудникам посольства Венгрии в Украине". Много слов в нем написали неправильно.
"Мы, патриоты Украины, доносим до вашего сведения, что в случае приезда вашего министра иностранных дел Петера Сиярто в Украину, мы начнем действовать. Мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли. Мы начнем действовать".
Правокаторы добавили, что действовать будут "крайне жестко". Они пригрозили посольству, чтобы те готовились к "большой крови".
В посольство Венгрии направили письмо с угрозами / Скриншот Дмитрия Кулебы
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