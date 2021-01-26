Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто приедет в Украину 27 января. Накануне его визита активизировались провокаторы, которые называют себя "патріоті Украині".

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

На почту посольства Венгрии в Украине 25 января прислали угрозы.

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Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сиярто,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что правоохранители "уже работают". "Авторы, очевидно, за пределами Украины. Иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", – подчеркнул министр.

Как угрожали провокаторы

Письмо отправили "уважаемым сотрудникам посольства Венгрии в Украине". Много слов в нем написали неправильно.

"Мы, патриоты Украины, доносим до вашего сведения, что в случае приезда вашего министра иностранных дел Петера Сиярто в Украину, мы начнем действовать. Мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли. Мы начнем действовать".

Правокаторы добавили, что действовать будут "крайне жестко". Они пригрозили посольству, чтобы те готовились к "большой крови".



В посольство Венгрии направили письмо с угрозами / Скриншот Дмитрия Кулебы

Обратите внимание! Сиярто прибудет в Киев по приглашению Кулебы. В Украине он проведет ряд официальных встреч.



Такие угрозы от якобы "украинцев" поступают не впервые. На Закарпатье часто распространяют фейки о том, что украинцы якобы притесняют закарпатских венгров.