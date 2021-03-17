Накануне воздушное пространство Украины нарушил вертолет, прилетевший из России. 17 марта личный состав подразделений десантно-штурмовых войск провел мероприятия по боевой подготовке. В ВСУ показали, что резервы наготове и дадут отпор воздушному десанту противника.

О цели учений рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, он отметил, что подобные занятия с подразделениями противодесантного резерва происходят еженедельно.

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Десантники будут тренироваться с привлечением авиации

Цель – поддержать навыки и слаженность военных, которые несут службу на юге Украины.

На этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро совершили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону,

– сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

На этом мероприятия по подготовке не завершились. Вскоре десантники будут тренироваться с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и авиации.

Смотрите видео с учений / Видео Командования Объединенных сил ВСУ

Вертолет из России залетел на украинскую территорию

Отметим, что 16 марта пограничники недалеко от Краснополья Сумской области обнаружили вертолет, прилетевший из России. Вертолет залетел на территорию Украины на 50 метров. ГПСУ направила письмо к российской стороне с требованием объяснить, почему вертолет пересек границу.

В Воздушных силах ВСУ отметили, вертолет действительно был на этом участке границы. Однако полсотни метров – слишком малое расстояние, чтобы его можно было зафиксировать.