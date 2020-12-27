В Николаев из зоны проведения ООС вечером 26 декабря вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Возле воинской части в Соляные защитников Украины встречали родные и близкие.

Десантники вернулись домой

Военная техника в сопровождении полиции проехала по улицам Николаева и повернула на территорию воинской части. Фотографии и видео встречи разместила в фейсбуке местная жительница Юлия Винник.

Лучший подарок, когда они дома. Вместо тысячи слов. Всех, кто ждал, тоже поздравляю! Ребята, вы для нас всегда первые. Слава Украине!

– подписала она свое сообщение.

В Николаев вернулись десантники 79-й ОДШБр: видео Юлии Винник



Из зоны проведения ООС домой вернулись николаевские десантники / Фото Юлии Винник



Из зоны проведения ООС домой вернулись николаевские десантники / Фото Юлии Винник



Из зоны проведения ООС домой вернулись николаевские десантники / Фото Юлии Винник