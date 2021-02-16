У Держохороні пояснили, чому не надали відео з кнопкодавством
В Управлінні Державної охорони заявили, що оприлюднення відео з кнопкодавством за призначення Сергія Шкарлета не належить до їхньої компетенції. Насправді власником "зниклого" відео є Апарат Верховної Ради.
Источник:фейсбук Держохорони
Що про відео кажуть у Держохороні
ЗМІ поширили інформацію "зникнення" відео з сесійної зали Ради та нібито підтвердження зазначеного факту представниками УДО.
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Відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості,
– заявили у Держохороні.
Згідно з законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об'єктів технічними засобами охорони. Це виконується за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об'єкти перебувають.
"Оснащенням адміністративних будинків, де працює Верховна Рада, здійсюється коштом передбаченм у Держбюджеті на забезпечення діяльності парламенту. У зв'язку з цим, власником такої інформації є Апарат Верховної Ради", – наголосили в УДО.
Що відомо про кнопкодавство під час призначення Шкарлета
- 17 грудня парламент призначив Шкарлета міністром науки і освіти. Це відбулося попри те, що профільний комітет двічі не підтримав відповідне подання. До речі, коли чиновник складав присягу, у залі вигукували "Ганьба!".
- Нардепка від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи від ОПЗЖ, яких взагалі тоді не було у парламенті.
- Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета міністром.
- 15 лютого стало відомо, що відео кнопкодавства нібито зникло. Відповідальність поклали на УДО.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті повинні розібратися з цим питанням.
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