Кабинет Министров на заседании принял несколько кадровых решений. Чиновники назначили нового исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра и его заместителя.

Временным главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стал Сергей Завадский. Об этом написал на своей странице представитель правительства в Кабинете Министров Василий Мокан.

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Он отметил, что еще одним важным кадровым решением от Кабинета Министров является назначение нового заместителя Госгеокадастра – Олега Пилата.

Дополнительно в Кабмине признали, что предыдущие решения о назначении больше не действуют.

Обратите внимание! Ранее главой ведомства был Алексей Пинчук. Его тоже назначали решением правительства для временного исполнения обязанностей.