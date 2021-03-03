Кадровые изменения: в Госгеокадастре назначили нового исполняющего обязанности
Кабинет Министров на заседании принял несколько кадровых решений. Чиновники назначили нового исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра и его заместителя.
Источник:Фейсбук Василия Мокана
Временным главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стал Сергей Завадский. Об этом написал на своей странице представитель правительства в Кабинете Министров Василий Мокан.
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Он отметил, что еще одним важным кадровым решением от Кабинета Министров является назначение нового заместителя Госгеокадастра – Олега Пилата.
Дополнительно в Кабмине признали, что предыдущие решения о назначении больше не действуют.
Что известно о Сергее Завадском
По данным сервиса YouControl, новый временный глава Госгеокадастра ранее занимал должность первого заместителя начальника главного управления Госгеокадастра в Полтавской области.
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