У Держдепі США підсумували розмову держсекретаря Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби. Сторони обговорили боротьбу з корупцією в Україні, врегулювання російської агресії та подолання коронавірусу.

Джерело: Державний департамент США Розмова Блінкена та глави Міністерства закордонних справ України Кулеби відбулася у понеділок, 1 лютого. Зауважте Кулеба поговорив з новим держсекретарем США Блінкеном: деталі Що сказав Блінкен Україні необхідно зберегти прогрес у боротьбі з корупцією. Пріоритетом також є забезпечення верховенства права й економічних реформ. Вони допоможуть зміцнити українські інституції. Це стане початком світлого майбутнього і розквіту для усіх українців. Україна має двопартійну підтримку у США. Там наголошують на пріоритеті суверенітету та територіальної цілісності країни. Окрім того, у США підтримують євроатлантичні прагнення України. Що ще відомо про розмову Держсекретар пообіцяв Україні військову та економічну допомогу. Кулеба і Блінкен також обговорили способи дипломатичного врегулювання російської агресії на Донбасі. Зверніть увагу! Посаду держсекретаря США Блінкен обійняв 26 січня 2021 року.