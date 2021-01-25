В Украине депутаты после затяжных каникул наконец вернулись на рабочие места. Они будут работать в активном режиме 2 недели подряд.

Источник: 24 канал.

Сейчас уже есть примерный порядок дня на первую неделю работы депутатов.

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За что будут голосовать депутаты

В Раде 26 января 2021 года будут рассматривать вопросы народовластия. В частности, это законопроект, который позволяет украинцам проводить референдумы по актуальным и важным вопросам в государстве. Его еще летом 2020 года рассматривали в первом чтении. Тогда законопроект содержал более тысячи поправок.

Справка. Для того чтобы провести такой референдум, нужно более 3 миллионов подписей украинцев из разных уголков страны. Также есть вопросы, которые нельзя выносить на референдум. В частности, это те, которые нарушают Конституцию, противоречат суверенитету Украины, а также касаются амнистии, бюджета или налогов.

Пока неизвестно, проголосуют ли за этот законопроект, ведь его критикует значительное количество людей. Однако депутаты от "Слуги народа" считают, что он является важным и призывают его поддержать.

Также 26 января рассмотрят отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это сделают быстрее, чем обычно, ведь речь идет о насущном вопросе – тарифах.

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В то же время 28 января депутаты планируют отменить бумажную трудовую книжку. В частности, тогда должны рассмотреть создание Бюро экономической безопасности – органа, который будет заниматься финансовыми преступлениями.

Также 29 января нардепы будут голосовать за отмену полиэтиленовых пакетов. Тогда будут рассматривать вопрос об огнестрельном оружии. Согласно законопроекту, для владения оружием необходимо будет иметь специальное удостоверение.