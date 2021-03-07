В Верховной Раде появилась одна группа депутатов, голосования которой совпадают с интересами Рината Ахметова. Парламентарии уже сэкономили олигарху десятки миллиардов гривен.

Кроме этого, народные депутаты также сэкономили миллиарды гривен и Игорю Коломойскому. Подробнее об этом – читайте далее.

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Министерство экологии написало законопроект, суть которого – предприятия обязаны установить современные системы очистки, чтобы меньше загрязнять воздух и воду.

Однако Верховная Рада командно провалила голосование за этот документ. Руками группы Рината Ахметова и частично – группы Игоря Коломойского. Журналисты Bihus.Info еще в январе детально разобрали, какие нардепы за какого из этих олигархов играют.

Почему Ахметову и Коломойскому так невыгодно принятие "самых современных и дорогих систем очистки"

Министерство экологии еще в 2019 году составило официальный список крупнейших загрязнителей окружающей среды. На лидерских позициях – не чуждое Коломойскому, хотя и государственное "Центрэнерго" с несколькими загрязняющими теплоэлектростанциями.

И еще – Никопольский ферросплавный завод, который тоже принадлежит Коломойскому.

Это объясняет, почему условная группа Коломойского проваливала законопроект, но также объясняет, почему делала это только частично.

Потому что грязнее, как ни крути, являются предприятия Ахметова. Компании, которые выбрасывают больше всего наземных отходов:

ЧАО "Северный ГОК" – Ахметов. ЧАО "Ингулецкий ГОК" – Ахметов; ЧАО "Центральный ГОК" – Ахметов; ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"; ПАО "Южный ГОК" – Ахметов; ООО "Еристовский ГОК"; ЧАО "Новотроицкое рудоуправление" – Ахметов; ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" – Ахметов; Структурное подразделение Чао "ММКім. Ильича "ГОКа" Укрмеханобр " – Ахметов АО "Покровский горно-обогатительный комбинат".

Предприятия Ахметова лидируют в рейтинге загрязнителей воздуха и воды. И вот это объясняет, почему мандаты из группы Ахметова проваливали законопроект полностью.

Обратите внимание! Все эти десятки предприятий олигарха должны были бы поставить на заводы самые современные фильтры. По оценке депутатов из профильного комитета, потратить на модернизацию всех предприятий из списка пришлось бы миллиард долларов.

Но ведь не для этого у Ахметова-Павлюка лелеяли и одноименную группу нардепов.

Кто из нардепов входит в группу Ахметова-Павлюка

В группе – примерно 30 народных избранников, часть из которых регулярно наведывается в офис к своему тайному куратору группы Илье Павлюку.



Илья Павлюк / Фото "Деловая столица"

Ходят, сидят, идут в Раду и практически всегда голосуют, как надо Ахметову. И сразу же пересаживаются на новые элитные автомобили. Но они точно дешевле чем миллиард долларов на фильтры.

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Кстати, юристы Bihus.Info после того, как журналисты выяснили, что к Павлюку регулярно ходят нардепы, подали заявление в ГПУ. И там уже открыли уголовное дело "за вмешательство в деятельность государственного деятеля".

Если вы журналист или активист, то юристы проекта "Свои люди" могут помочь вам с заявлением в милицию по результатам ваших расследований, или же помочь разобраться в юридических тонкостях.

За "установку современных фильтров на заводы и электростанции" депутаты из группы "Ахметова-Павлюка" или голосовали "против", либо вообще не голосовали.



Как депутаты голосовали за законопроект №4167 / Bihus.Info

А вот как не голосовали депутаты с орбиты Коломойского:

Максим Бужанский – воздержался;

Ольга Василевская-Смаглюк – отсутствует;

Артем Ковалев – не голосовал;

Игорь Фрис – не голосовал;

Олег Дунда – не голосовал;

Вячеслав Рублев – отсутствует.

В парламенте сформировалась группа Разумкова

Но кроме этих двух групп, есть еще одна, менее очевидная – группа Разумкова. Да, Дмитрия. Да, спикера. Такая в парламенте теперь тоже есть, хоть и неофициально.

И эта группа, как и спикер Верховной Рады, не голосует за более чистый воздух.



Депутаты группы Разумкова / Фото Bihus.Info

В кулуарах, уже давно ходили разговоры, что председатель Верховной Рады очень сблизился с олигархом. За руку пока не ловили, но какие-то признаки уже зафиксировали. Например, Разумков как-то зачастил на один из телеканалов Ахметова.

Эта спикерская группа, похоже, уже не впервые голосует синхронно с интересами Ахметова. Например, бок о бок с павлюковцами проваливали невыгодное для Ахметова назначение министром энергетики Юрия Витренко. Не голосовали все разы.

Условная группа Разумкова не огромна, но и на "экозаконопроект" не хватило всего 5 голосов. "Золотые акции" никто не отменял.

Сам спикер Рады в интервью "Бабелю" отрицал, что как-то связан с Ахметовым. А депутаты, которых коллеги допрашивают об их решениях, тоже делают вид, что просто стояли рядом с теми, кто голосовал за олигарха.

Хорошо, дружно провалили законопроект, который заставил бы олигархов потратиться на экологичность. Дальше что? Источники Bihus.Info в комитете, говорят, что теперь олигархические группы дружно требуют принятия другого. Его суть – "ты установи дорогое оборудование, а государство – вернет тебе средства".

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Будет создан "экологический фонд", из которого и будут возмещать модернизацию. Иронично, что наполняться он должен якобы за штрафы с крупнейших загрязнителей, которые не соблюдают нормы.