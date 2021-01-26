Депутаты Изюма жестоко подрались на сессии городского совета: видео
В Харьковской области 26 января случилась драка между депутатами Изюмского городского совета. Чиновники жестко подрались прямо во время заседания совета.
Источник: 24 канал
Во время заседания городского совета депутаты громко возмущались из-за голосования. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
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Клоуны – это голосовать за то, что вы в глаза не видели,
– воскликнула одна из присутствующих в зале.
Детали драки между депутатами
Представитель партии "Нові обличчя" Анатолий Жидков и член ОПЗЖ Денис Штейман начали кричать друг к другу. Впоследствии Жидков внезапно встал с кресла и сильно ударил своего коллегу. Между ними возникла драка. Чиновников пытались разнять другие депутаты.
Далее драка подвинулась к трибуне горсовета. Там представителя партии "Нові обличчя" повалили на пол.
"Он меня ударил! Вы что не видите?" – кричал Штейман.
В заседании сессии объявлен перерыв, а на место происшествия приехали правоохранители.
Депутаты городского совета Изюма жестоко подрались: видео
Пока неизвестно, что именно спровоцировало конфликт между депутатами.
В результате драки Жидков обратился к медикам. На видео видно, что на лице депутата зафиксировали повязку.
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