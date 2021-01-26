В Харьковской области 26 января случилась драка между депутатами Изюмского городского совета. Чиновники жестко подрались прямо во время заседания совета.

Источник: 24 канал

Во время заседания городского совета депутаты громко возмущались из-за голосования. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

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Клоуны – это голосовать за то, что вы в глаза не видели,

– воскликнула одна из присутствующих в зале.

Детали драки между депутатами

Представитель партии "Нові обличчя" Анатолий Жидков и член ОПЗЖ Денис Штейман начали кричать друг к другу. Впоследствии Жидков внезапно встал с кресла и сильно ударил своего коллегу. Между ними возникла драка. Чиновников пытались разнять другие депутаты.

Далее драка подвинулась к трибуне горсовета. Там представителя партии "Нові обличчя" повалили на пол.

"Он меня ударил! Вы что не видите?" – кричал Штейман.

В заседании сессии объявлен перерыв, а на место происшествия приехали правоохранители.

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Пока неизвестно, что именно спровоцировало конфликт между депутатами.

В результате драки Жидков обратился к медикам. На видео видно, что на лице депутата зафиксировали повязку.

Член партии "Нові обличчя" Жидков в больнице после драки: видео