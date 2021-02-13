У украинцев в 2020 было 104 выходных за 366 дней – то есть, отдыхали почти треть года. Впрочем, вскоре время на досуг могут урезать. Все из-за законопроекта от "Слуги народа", который зарегистрировали в Верховной Раде.

Нардепы хотят отменить перенос государственного выходного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Например, сейчас, если 1 мая – выходной, то украинцы отдыхают еще и в понедельник, 3 мая.

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Если бы этот законопроект действовал в 2020 году, то мы потеряли бы 3 выходных.

"Надо отменять. Люди и так достаточно отдыхают, поэтому пусть они работают", – подчеркнул киевлянин Александр.

Почему нардепы хотят отменить перенос выходных

Народные избранники объясняют, что перенос выходных – это пережиток советщины, от которого отказались во многих странах. А отмена будет способствовать согласованию с законодательством ЕС и США. Потому что, мол, такой практики там нет.

Действительно, от этого уже отказались в Польше, Франции, Германии и США. В то же время развитая в экономическом плане Британия переносит выходные, приходящиеся на субботу и воскресенье. В стране 9 государственных выходных, 2 из которых в 2021 перенесли.

В то же время некоторые украинцы не соглашаются с такой инициативой депутатов.

Мы за то, чтобы было больше выходных. Было бы смешно, если бы мы сказали: "Уберите их от нас, мы хотим чаще работать",

– рассказали киевлянки Юлия и Мария.

Также, по мнению депутатов, 4 выходных подряд снижают трудовую мотивацию. В то же время 6 рабочих дней подряд, как это бывает при переносе, ведет к нарушению требований к минимальному времени отдыха.

Однако главное – не то, сколько работать, а насколько эффективно.

Человек может целый день сидеть и книжки читать, а может работать. Все зависит от желания работников и работодателей. Мне кажется, у нас не такая проблема с количеством выходных,

– отметил киевлянин Иван.

Справедливости ради, стоит отдать должное украинцам. Хоть оплачиваемых выходных, по сравнению с другими странами, у нас больше. Однако, в среднем, немцы работают 34,4 часа в неделю, украинцы – 40.

Обратите внимание! В 2021 году у украинцев будет 11 официальных выходных дней. Подробнее с календарем праздников можно ознакомиться по ссылке.

Календарь выходных дней в 2021 году / инфографика 24 канала