Депутаты городского совета Каменца-Подольского решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, СНБО и Верховной Раде. Они требуют запретить деятельность двух партий – ОПЗЖ и "Партии Шария".

На заседании горсовета Ирина Шелепницкая, депутат фракции ВО "Свобода", зачитала основные требования. Она отметила, что это обращение является общей позицией проукраинских сил в городе.

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Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства,

– добавила политик.

Чиновники Каменца-Подольского подчеркивают необходимость запретить фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария". Они являются рупорами Кремля, которые "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора".

Важно! В законе о политических партиях четко указано, что запретить или ограничить их деятельность может исключительно суд. Однако для такого решения должны быть законодательные предпосылки.

В конце февраля 2021 года с аналогичными заявлениями уже обратились горсоветы Ивано-Франковска и Черновцов.

Обратите внимание! Соответствующий законодательный механизм уже применяли в Украине. В 2014 году решением суда запретили деятельность двух фракций – "Коммунистической партии" и "Партии регионов".