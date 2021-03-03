В Каменце-Подольском требуют запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария"
Депутаты городского совета Каменца-Подольского решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, СНБО и Верховной Раде. Они требуют запретить деятельность двух партий – ОПЗЖ и "Партии Шария".
Источник:Каменец-Подольский городской совет
На заседании горсовета Ирина Шелепницкая, депутат фракции ВО "Свобода", зачитала основные требования. Она отметила, что это обращение является общей позицией проукраинских сил в городе.
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Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства,
– добавила политик.
Чиновники Каменца-Подольского подчеркивают необходимость запретить фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария". Они являются рупорами Кремля, которые "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора".
В конце февраля 2021 года с аналогичными заявлениями уже обратились горсоветы Ивано-Франковска и Черновцов.
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