Депутаты "ЕС" и "Слуги народа" во Львовской области подрались в прямом эфире: видео
В Червонограде Львовской области во время сессии городского совета между депутатами "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" возник конфликт. Народные избранники обменялись репликами "ты пи**р" – "сам ты пи**р", а затем подрались.
Источник: Varta1
Конфликт между депутатами возник во время сессии городского совета Червонограда, что во Львовской области. Его участники – представитель "Слуги народа" Дмитрий Даренский и член "Европейской Солидарности" Петр Остапюк.
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Что известно о драке депутатов в Червонограде
С чего именно начался спор – неизвестно, однако его завершение попало в прямую трансляцию онлайн. Видео засвидетельствовало такой диалог между депутатами:
- "Ну вы пи**ры!"
- "Да сам ты пи**р!"
После перебранки мужчины не удержались и немного потолкались. К счастью, не долго, ведь их разняли коллеги. При этом кто-то из депутатов в зале иронично отметил:
- "Да это ж вам не Верховная Рада!"
Ссора и драка депутатов в Червонограде: смотрите видео (18+, слышна брань)
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