В Червонограде Львовской области во время сессии городского совета между депутатами "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" возник конфликт. Народные избранники обменялись репликами "ты пи**р" – "сам ты пи**р", а затем подрались.

Источник: Varta1

Конфликт между депутатами возник во время сессии городского совета Червонограда, что во Львовской области. Его участники – представитель "Слуги народа" Дмитрий Даренский и член "Европейской Солидарности" Петр Остапюк.

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С чего именно начался спор – неизвестно, однако его завершение попало в прямую трансляцию онлайн. Видео засвидетельствовало такой диалог между депутатами:

"Ну вы пи**ры!"

"Да сам ты пи**р!"

После перебранки мужчины не удержались и немного потолкались. К счастью, не долго, ведь их разняли коллеги. При этом кто-то из депутатов в зале иронично отметил:

"Да это ж вам не Верховная Рада!"

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