Верховная Рада 19 февраля запретила депутатам местных и областных советов голосовать, когда есть конфликт интересов. Законопроект №3034а поддержали 286 народных избранников.

Ранее в документ внес предложения президент Владимир Зеленский.

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О чем говорится в законе

Сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, глава, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета или иного коллегиального органа.

После этого он не участвует в подготовке, рассмотрении и принятии соответствующего решения .

. Если из-за неучастия этих лиц в голосовании, полномочия органа теряются, то участие принять можно .

. Однако информация о конфликте интересов должна быть внесена в протокол заседания.

Отметим, что во втором чтении законопроект парламентарии приняли еще в декабре 2020 года. Однако тогда не учли деятельность глав областных и местных советов в условиях конфликта интересов.