Депутатам запретили голосовать при конфликте интересов: Рада приняла закон
Верховная Рада 19 февраля запретила депутатам местных и областных советов голосовать, когда есть конфликт интересов. Законопроект №3034а поддержали 286 народных избранников.
Источник:Заседание Верховной Рады
Ранее в документ внес предложения президент Владимир Зеленский.
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О чем говорится в законе
- Сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, глава, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета или иного коллегиального органа.
- После этого он не участвует в подготовке, рассмотрении и принятии соответствующего решения.
- Если из-за неучастия этих лиц в голосовании, полномочия органа теряются, то участие принять можно.
- Однако информация о конфликте интересов должна быть внесена в протокол заседания.
Отметим, что во втором чтении законопроект парламентарии приняли еще в декабре 2020 года. Однако тогда не учли деятельность глав областных и местных советов в условиях конфликта интересов.
Что такое конфликт интересов?Потенциальный конфликт интересов – это, когда у лица имеется частный интерес в сфере, в которой оно выполняет свои служебные или представительские полномочия, может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения указанных полномочий.
Данные из закона Украины "О предотвращении коррупции"
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