Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак "забыл" упомянуть в своей декларации ценное имущество жены Натальи Лавренюк.

Лавренюк владеет квартирой на 657 квадратных метров в центре Москвы. Ее стоимость оценили в 13 миллионов долларов.

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Апартаменты расположены в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы Knightsbridge Privat Park, всего в 5 километрах от Кремля. Соседями жены Козака являются российский премьер Михаил Мишустин и глава "Почты России".

Журналисты выяснили, что Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park в марте 2020 года. Жилье расположено на первом этаже одного из домов комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня.

Расследователи отмечают, что в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никоим образом не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния,

– говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон.

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Санкции против Тараса Козака: главное

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака 2 февраля. Указ уже подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций – 5 лет.

В тот же день прекратили вещание телеканалы NewsOne, 112 и ZIK. Их связывают с кумом Владимира Путина Виктора Медведчука.

По данным СМИ, основанием для введения санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц могла стать поставка угля с оккупированных территорий. Это, со своей стороны, способствовало финансированию терроризма.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала