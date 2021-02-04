"Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь": депутат в Одессе высказался о строительстве – видео
Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский подобрал нестандартные слова, чтобы поддержать строительство нового Дворца спорта. Он заявил, что чтобы что-то украсть, надо сначала что-то иметь.
Источник: телеграм "Думская – новости Одессы"
Строительство трехэтажного Дворца спорта возле аэропорта в Одессе анонсировали в 2019 году. Этот вопрос решили обсудить на заседании городского совета и в 2021.
Стоит посмотреть Фашистский дьявол: на выступление Рабиновича в Раде наложили музыку – курьезное видео
В процессе общения депутатов вокруг нового строительства один из представителей фракции "Доверяй делам" Андрей Кисловский высказался довольно неоднозначно.
Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь,
– сказал он.
А когда в зале раздался смех, депутат уточнил: "Я с конца начал. Давайте что-то поимеем сначала. Тем более если нам за это еще и дают деньги".
Кто такой Андрей Кисловский
- Андрей Кисловский, как рассказали в "ЧЕСТНО", – одесский юрист, бизнесмен и политик. В горсовете Одессы ранее был депутатом от "Коммунистической партии" (до ее запрета в Украине).
- В 2020 вновь стал депутатом – на этот раз от партии мэров "Доверяй делам", как свидетельствует "Депутатский портал".
- Фамилию Кисловского упоминали при обсуждении в СМИ нападения 2018 года на активиста Олега Михайлика.
Поделиться новостью