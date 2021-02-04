Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский подобрал нестандартные слова, чтобы поддержать строительство нового Дворца спорта. Он заявил, что чтобы что-то украсть, надо сначала что-то иметь.

Источник: телеграм "Думская – новости Одессы"

Строительство трехэтажного Дворца спорта возле аэропорта в Одессе анонсировали в 2019 году. Этот вопрос решили обсудить на заседании городского совета и в 2021.

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В процессе общения депутатов вокруг нового строительства один из представителей фракции "Доверяй делам" Андрей Кисловский высказался довольно неоднозначно.

Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь,

– сказал он.

А когда в зале раздался смех, депутат уточнил: "Я с конца начал. Давайте что-то поимеем сначала. Тем более если нам за это еще и дают деньги".

Кто такой Андрей Кисловский